Menjen Bundesliga-bírónak, 23 milliót fog keresni

Sokan irigylik a topligákban futballozó sztárokat, akik hetente milliókat vágnak zsebre. De ugyanígy irigyelhetjük a játékvezetőket is, akik hasonlóan szép pénzt visznek haza hónapról hónapra. A német szaklap, a Kicker gyűjtötte össze, mennyi pénzt keresnek a játékvezetők a német, az angol, a spanyol, vagy az olasz ligában.

A legjobb német bíróknak számító Deniz Aytekin és Felix Byrch évi 75 ezer eurót tesz zsebre. Azok a játékvezetők, akik ötéves tapasztalattal rendelkeznek, legalább 65 ezret kapnak. De az összes többi, Bundesligában közreműködő bíró sem panaszkodhat, hiszen az évi 50 ezer euró garantált. A partjelzőket sem kell nagyon sajnálni, aki eljut az élvonalig és nemzetközi tapasztalata is van, legalább 15 ezret vihet haza, a többiek pedig 10 ezerrel járulhatnak hozzá a családi büdzséhez.

Szép, gazdag fizetést kapnak, hiszen ha ezt átszámoljuk, a legalacsonyabb fizetés magyar forintban évi 3,1 millió és 23,25 millió között mozog. Ha ehhez még azt is hozzátesszük, hogy van még meccspénz is, amolyan költségtérítés (900 és 3800 euró között), akkor kijelenthető, van értelme hétről-hétre akár 60-70 ezer ember szidalmát kiállni.

Ehhez képest Spanyolországban nem olyan vidám a helyzet. A Kicker riportja szerint az átlagos bruttó fizetés 2300 euró havonta. A játékvezetők 3631 eurót, az asszisztensek 1521 eurót kapnak. A negyedik játékvezető 890 eurót kap. Van egy bónusz, amolyan prémiumrendszer, amelyben 10 ezer eurót kaphat a legjobb bírók egyike.

A Premier League-ben évente 73 900 euró jár a játékvezetőknek, ami azt jelenti, hogy meccsenként a bíró 1705, az asszisztens 1250 eurót kap.

Olaszországban is rendben van minden. Évi 80 ezer eurós fizetés igazán komolynak számít. Aki már 25 Serie A-s meccsen túl van, az minimum 40 ezret kap. A partjelzők átlagban 23 ezret vihetnek haza. Az olaszok is gondolnak a költségtérítésre, 800 és 3800 euró között fizetik a játékvezetői testület tagjainak az egyéb felmerülő költségeit.

Magyarországon még négy évvel ezelőtt hozott a Csányi Sándor vezette MLSZ egy olyan határozatot, amely szerint meccsenként 80 ezer forint+ÁFA-t kaptak a játékvezetők, amely már akkor is évi körülbelül 2,4 millió forintot jelentett. Ez az összeg azóta havi 400 ezer forintos alapbérre, plusz a meccspénzekre hízott. És akkor ott vannak még a Bajnokok Ligája- és az Európa Liga-meccsek is. Kassai Viktor például a két évvel ezelőtt 12 nap alatt 6,2 millió forintot kaszált.

És a fentiekhez tegyük hozzá azt nem elhanyagolható tényt, hogy a játékvezetők egy része nem profi, csak amolyan hobbiként, tehát a főállása mellett bíráskodik. A polgári fizetésüket egészítik ki évi néhány millióval.