Előbb Málta aztán Marbella, a Puskás Akadémiánál bejött az élet

Most irigyelheti igazán a Puskás Akadémia FC labdarúgóit, és persze a szakmai stábot. Miközben itt, mínusz húszban reszketve instant arcunkra fagy a kilélegzett párafelhő, az NB II. listavezetőjénél annyira bejött az élet, hogy alig érkeztek meg a máltai edzőtáborból, már csomagolhatnak is Marbellára.

A csapat január 11-től 20-ig Máltán készült, kitűnő körülmények között, bár a videókat elnézve elég felhős volt az idő, és mivel mindenki pulcsiban nyilatkozik, akkora meleg sem lehetett.

Fotó: Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia

Marbella bevett úti célja a felcsútiaknak, tavaly és tavalyelőtt is itt készült a gárda, igaz akkor még az élvonal küzdelmeire. Míg a máltai tartózkodás részleteiről nincs túl sok információ, addig a marbellai edzőtáborról tudható, hogy nem tartozik az olcsó mulatságok közé. Információink szerint a Puskás Akadémia csapatának és kísérőinek fejenként és naponta 150 euróba kerül a kirándulás. Ami egész visszafogottnak tűnik, az El Periodico decemberi cikke szerint az árak 90-250 euro/fő/nap között mozognak.

A Fejér megyei futballkonglomerátumot nem csak a Felcsút képviseli a dél-spanyol télben. A Videoton is rendszeresen itt készül, most is csak épphogy kerülik el egymást. Amúgy a Vidit se kell sajnálni, sőt, ők január közepén még Dubajban edzőtáboroztak. Szerencsére a felcsútiak így sem lesznek magányosak, mivel egy időben velük tartózkodik majd Marbellán horvát testvérük, az NK Osijek is. Mint az közismert, Mészáros Lőrinc, a Puskás Akadémia elnöke 2015 decemberében vette meg a horvát élvonalban játszó eszékieket. Akkor még a csőd szélén táncoltak, most már egy kicsit jobban megy. Jövőre elvihetné a Topolyát is.