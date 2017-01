A Barcától a Mainzig jutott Bojan Krkic

Még csak 26 éves Bojan Krkic, de már hatodik klubjában szerepel, harmadszor adják kölcsön, most éppen a Premier League-ben szereplő Stoke City a Bundesligába, a Mainzba.

Nyolc éves korában lett a Barcelona játékosa, különböző ifjúsági csapatokban állítólag 900 gólt lőtt, így nyílegyenesen vezetett az útja a Barcelona felnőtt csapatába. 17 évesen és 19 naposan mutatkozott be, négy szezont szerepelt a Barcába, de ez idő alatt csak 26 gólt tudott rúgni. Kiszorult a kezdőből, így 2011-ben az AS Romaba igazolt 13 millió euróért.

Egy év múlva az AC Milan vette kölcsön, majd visszavásárolta a Barcelona, de nem kapott lehetőséget. Kölcsönbe vette az Ajax, és 2014-ben, már csak 1,8 millió euróért a Stoke játékosa lett. Három idényen van túl, a legutóbbiban kilencszer kapott szerepet a bajnokságban és 3 gólja van.

Most a Mainz következik a szezon végéig kölcsönbe. Bár a transfermarkt szerint 10 millió euró most is az értéke, az ifjúsági korában kilencszáz gólos csatár felnőttként 254 bajnokin játszott eddig és 64 gólt rúgott.