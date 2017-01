Dermesztő bírói hiba miatt bukott a Barca

A Barcelona pontokat veszített a a Real Betis otthonában. Az 1-1-es végeredmény azért is csalóka, mert egy elképesztő nagy gólt nem adtak meg a katalánoknak. Nem véletlen, hogy a spanyolok miért nem akarják bevezetni gólvonal-technológiát. Udvariasan, de erről beszélt Luis Enrique is a meccs után, míg Luis Suárez úgy fogalmazott, a bíró is teszi a dolgát, jól, vagy éppen rosszul.

Az első félidőben feltűnően jól tartotta magát a Betis. Szokás szerint a Barcelonánál volt többet a labda, de a hazaiak sokszor felértel Ter Stegen kapuja elé, öt kapura lövésük is jelzi, a barcelonai kettővel szemben, hogy egy percig sem akartak alárendelt szerepet játszani. Gól nem volt, de helyzet volt itt is, ott is. A legnagyobb a 37. percben, azt Neymar és a Barcelona hagyta ki.

A második félidő első izgalmát Ter Stegen okozta azzal, hogy a 60. percben a 16-oson kívül próbált mezőnyjátékos módjára cselezgetni, majdnem gól lett belőle. Majd a 70. percben megint a német kapus volt a főszereplő, Ceballos lövését simította a felső kapufára. Négy perccel később már csak szemmel verte Ter Stegen a labdát, Ruben Castro találta telibe a kapufát. Aztán a szöglet után már senki sem tudta megmenteni a Barcát a góltól

Rögtön észbe kapott a Barcelona és őrült rohanásba kezdett. Egy jobb oldali beadás után Luis Suárez lőtte rá a labdát, amely közel egy méterre bent volt, a játékvezető óriási hibát követett el, nem adta meg a teljesen szabályos gólt. Egy perccel később a Betis védők megint a gólvonalról kaparták ki a labdát.

A sansz a Betis kezében volt, a 81. percében Ruben Castro lépett ki teljesen egyedül, azt is megnézhette, hol vannak mögötte a védők, de így is Ter Stegenbe rúgta a labdát. Eldőlhetett volna a meccs.

A nagy rohanásnak aztán Barca-gól lett a vége, Messi adta a gólpasszt, Luis Suárez pedig a 90. percben kiegyenlítette az állást. 1-1 lett a vége, ezzel a Barcelona egy ponttal lemaradva áll a két meccsel kevesebbet játszott Real Madrid mögött a második helyen.