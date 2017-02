Guardiola új szerzeménye góllal és gólpasszal nyitott

Először kezdett a Manchester Cityben Gabriel Jesus a Premier League-ben szerdán, a csatár pár hete érkezett a klubhoz. Máris betalált, sőt előtte egy gólpasszt is adott a vezetést megszerző De Bruyne-nek, így ő lett az első ManCity-futballista, akinek első PL-starjánál összejött ez is, az is.

A West Ham nem sok vizet zavart, még úgy sem, hogy Londonban volt a meccs: David Silva rúgta a másodikat, a 0-4-et Yaya Touré állította be büntetőből. A City ezzel 10 pontra megközelítette a PL-t vezető Chelsea-t, ötödik, ugyanannyi ponttal, mint a negyedik Liverpool.

A 19 éves brazil csatárról, akit még nyáron megvettek, de csak most jött át a Palmeirastól, még fogunk hallani.

Nem ment ilyen jól a Manchester Unitednek, ami a múlt héten kiverte a Ligakupából a Hull Cityt, most viszont bajnokin nem tudott neki gólt rúgni, így 0-0 lett a vége. Mourinho csapata 6., 42 ponttal.

A nap harmadik meccsén Stoke-Everton 1-1. Az Everton 7., 37 pontja van.