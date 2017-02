Mourinho a nyári nagy átigazolásokra koncentrál

Igazán visszafogott volt a Manchester United a téli átigazolási időszakban. Olyannyira, hogy senkit sem vett, viszont eladta Morgan Schneiderlint és Memphis Depayt. Ahogy Jose Mourinho, a klub menedzsere megfogalmazta, tudják mit akarnak, és inkább a nyári átigazolásokra összpontosítanak.

Már akkor szóba került Antoine Griezmann neve, most pedig a Telegraph írt arról, hogy az elvi megállapodás is megszületett a francia válogatott futballista átigazolásáról.

A lap francia forrásokra hivatkozva azt írja, hogy Griezmann is szívesen igazolna az Old Traffordra, évente 15 millió font körüli összeg lenne a fizetése. Ugyanakkor Enrique Cerezo, az Atlético elnöke bevallotta, hogy foggal-körömmel fognak ragaszkodni a francia csatárhoz.

Griezmann szerződése 100 millió fontos kivásárlási záradékot tartalmaz, de nem valószínű, hogy ezzel együtt is meg tudják tartani legnagyobb értéküket. A Unitednél pedig úgy gondolják, hogy Paul Pogba mellett Griezmann még eredményesebb tud lenni.

Nem csak az lehet majd a döntő az átigazolásban, hogy a Manchester United képes és kész is egy üzletet finanszírozni, hanem az is, hogy Diego Simeone is távozhat rövidesen az Atletico kispadjáról. A szakember tavaly márciusban írt alá 2020-ig szoló szerződést, amelyet aztán szeptemberben váratlanul lerövidítettek 2018-ig. Griezmann szerződése 2021-ig érvényes.