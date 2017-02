Nem számított a drogozása, 12 millió fontért vitték

A Sky Sports tudta meg, hogy a Saido Berahino korábban nyolchetes eltiltást kapott azért, mert rekreációs célból valamilyen meg nem nevezett drogot használt. Erről azonban nem beszélnek a klubok. A csatár januárban 12 millió fontért igazolt a West Bromwichból a Stoke Citybe.

A Stoke-menedzsere, Mark Hughes elmondta, Berahino már azelőtt letöltötte a büntetését, hogy hozzájuk került volna. Mielőtt szerződtették volna, tisztában voltak azzal, hogy fegyelmi ügye volt, és az sem okozott nekik problémát. Hughes azt azonban nem akarta elárulni, hogy az angol szövetség (FA), miért tiltotta el a játékost. Azt mondta, az az egykori klubjának az ügye.

Ezért kérdezték meg a WBA-edző Tony Pullist is, aki azzal hárított, hogy Berahino már nem a klub játékosa, a Stoke-nak kell kezelni az ügyeit. Pullis egyébként azt is megjegyezte, hogy csatár nála azért nem nagyon jutott lehetőséghez, mert nem volt elég fitt, igaz később elismerte, hogy eltiltása miatt sem vethette be.