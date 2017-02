Zaza kikészült a mémesedett tizenegyesétől

Emlékeznek még a nyári futball-Eb-n az olasz Simone Zaza kihagyott tizenegyesére?

Ez volt az, aminél a németek elleni negyeddöntő párbajában rontott el, miután a végtelenségig kivárt, szinte helyben futva a rúgás előtt.

Az olaszok elvesztették az emlékezetes párbajt, a németek mentek az elődöntőbe, Zaza tizenegyeséből pedig mém lett. Most egy interjúban mesélte el, hogy mennyire megviselték a történtek.

"Egész jól indult számomra 2016, de egyáltalán nem ért jó végét. Az a kihagyott tizenegyes sokáig kísértett. Az Európa-bajnokság után pocsékul éreztem magam, sokat fogytam. Nem is a vicces videók bántottak, már én is röhögök az egészen, hanem az, hogy az emberek hamis képet festettek rólam, mintha öntelt lennék" - mondta az olasz Gazzettának.

A csatár elmondta, hogy a mérkőzés előtt nagyon mentek neki a tizenegyesek, és még a negyeddöntőben is sikerült elküldenie Neuert a rossz irányba, aztán a lelátóra bombázta a labdát. A történtek megviselték mentálisan is, aztán a nyár végén a West Hamhez került kölcsönbe, ahol viszont folyamatosan gond volt a kondijával. Januárban már távozott is, a Valenciának adta kölcsön a Juventus, de most már rendben van.