Nagy Ádámékon átgázolt a Napoli

A Napoli 7-1-re legyőzte a Bolognát az olasz bajnokságban. A hazaiakon az sem segített, hogy a meccset az elejétől végigjátszotta Nagy Ádám, a meccs végére jól lerontva az eddig kiváló statisztikáit.

A meccsen a Napoli már a 6. percben 2-0-ra vezetett, és a hazaiak baját tovább tetézte, hogy Destro a 26. percben kihagyott egy tizenegyest is, amit Callejon kezezéséért ítéltek meg. Utóbbi sárgát is kapott, de sem ez, sem pedig a kihagyott büntető nem nyugtatta meg, két perc múlva egy durva szabálytalanság után megkapta a második sárgáját is.

Nem sokkal később a hazaiaktól is kiállítottak egy játékost, így a kiütés már egyenlő létszámnál érkezett. Hamsik négy gólt lőtt, Mertens hármat és egyet Insigne.