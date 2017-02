A korábbi Pool-legenda kritizálta Klopp taktikáját

A szakkommentátorként dolgozó korábbi liverpooli legenda, Jamie Carragher fogalmazott meg kritikát a 2017-et nagyon rosszul kezdő csapattal szemben, Jürgen Klopp taktikáját is kritizálta. Bár Carragher szerint a Liverpool így is a legjobb négyben fog végezni, de ideje lenne valami B-tervet is kidolgozni.

"Meg kell állni a lejtőn, hiszen szombaton jön a Tottenham, egy újabb kudarc nem férhet bele. Jól kezdődött az idény, az első 4-5 hónap tényleg varázslatos volt, de most már kellene valami B-terv. Képtelenek vagyunk a pálya közepén az ellentámadásra, amelyet a Hull kiválóan játszott ellenünk."

Carragher szerint az összeállítással is gond van. "Nem értem, miért nem Georginio Wijnaldum kerül ki a szélre. Sokkal több energiát adna a támadásoknak és a gólszerzési lehetőségekből is több adódna vele. Lehet, hogy meg kellene változtatni a csapat szerkezetét, a középpályás- és a csatársort, mert a jelenlegi formájában nem működőképes. "

"Talán ha egy hagyományos irányító középpályás mellett két szélső és három csatár jobb lenne. Az is tény, amit a Hull elleni meccs is mutatott, hogy több támadójátékos kell a pályára. És talán gyorsabban kellene reagálni a cserékkel is."

Carragaher ezzel együtt kijelentette, szerinte a Pool így is ott lehet a legjobb négyben. A csapat idei ötödik bajnokiján maradt nyeretlen, ilyen rossz évkezdésre 1954 óta nem volt példa, igaz, akkor az első tíz bajnokin maradt el a siker. Érdekesség, hogy a Liverpoolnak ez volt a negyedik veresége a Premier League mostani szezonjában, és mindegyik legyőzője a tabella második feléhez tartozott.

A Pool legutóbb december 31-én nyert bajnokit, azóta öt meccsen maradt nyeretlen, kiesett a Ligakupából és az FA-kupából is. Január 2-a óta lejátszott kilenc meccséből csak a Plymouth elleni kupameccset nyerte meg. Mellette 4 döntetlen és 5 vereség a mérlege.