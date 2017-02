3 piros, nem lesgól, kihagyott büntető: drámai visszavágón kupadöntős a Barca

A Barca 2-1-es madridi győzelme után a visszavágón 1-1-et játszott a Barcelona az Atletico Madriddal, és bejutott a Spanyol Kupa májusi döntőjébe. Egészen dramatikus mérkőzés volt, amin volt a két gólon kívül:

3 piros lap

szabályos, de nem megadott Atletcio-gól

kihagyott Atletico-büntető

Az első félidő után csoda, hogy a Barca nem volt többgólos hátrányban, sőt még vezett is. Az Atleti sokkal jobban futballozott, ízekre szedte a súlytalan André Gomes-Rakitic-Denis Suarez-középpályát, de kihagyott minden helyzetet, vagy Cillessen kapus védett bravúrral.

Messi egyszer viszont villant, pár csel után remekül lőtt, Moya csak kiütni tudta a labdát, Luis Suarez meg berúgta a 43. percben.

Az események a szünet után, az 57. percben kezdtek felgyorsulni. Aleix Vidal, a Barca cserejobb-bekje már ott toporgott az oldalvonalnál, hogy váltsa Sergi Robertót, amikor az az oldalvonalnál letalpalta Filipe Luist, és második sárgával kiállították.

A csere elmaradt, és az Atletico egy percen belül kihasználta az emberfórt: Griezmann kilépett, kilőtte a bal alsót. Csakhogy a partjelző lest látott, a bíró nem adta meg a gólt. Nem volt les, kétes sem volt, a francia abszolút szabályos pozícióból indulva talált be. Ha nincs a tévedés, nagyon kemény félóra várt volna a Barcelonára.

Tíz perc múlva kiderült, az Atleticónak is van egy Sergi Robertoja: Carrasco a Barca-tizenhatosnál csúszott rá Mascheranóra, második sárga, így oda is lett az emberelőny. A belga támadó elcsúszott, de hasonlóan eszetlenül ment oda, mint barcás sorstársa korábban.

Emberelőnyben újra visszajött a Barca, az Atletico-fölény megszűnt. És Messi akkora szabadrúgást lőtt jó 30 méterről, hogy majdnem feldőlt a kapu, de a labda kipattant a lécről.

Az Atletico nem adta fel, és a 80.-ban rém könnyen egyenlíthetett volna. Piqué csúszott be a tizenhatoson ziccerben ugró Gameirónak, és bár visszahúzta a lábát, hozzért a csatárhoz, aki köszönte, és már esett is a büntetőért. Amihez ő is állt oda, és a felső léc érintésével a tribünre lőtte a labdát.

Két perc telt el, és már megvolt az egyenlítés: Griezmannhoz egy Barca-védő sarkáról került a labda, nagyon okosan passzolt, így Gameiro az üres kapuba belsőzhetett. 1-1, az Atletico egy gólra került a hosszabbítástól.

Az Atletico az emberelőnynél is nagyobb ajándékot kapott a 87., illetve a 90. percben: három percen belül két sárgát adott Jesus Gil bíró Luis Suareznek, őt is kiállította.

De talán ennél is érthetetlenebb volt az 5 perces hosszabbítás, amiben az Atletico négy percen át szögleteket rugdosott, majd Messihez került a labda. Az argentin egyedül indult meg a kapu felé, épp túljutott a félpályán, amikor Filipe Luis egyszerűen eltaposta.

Gil sárgát adott, a kispadnál Luis Enrique Barca-edzőt másodedzője, Unzué fogta le, hogy ne menjen át Diego Simeonéhoz.

A bíró, bár a +5 percből is állt vagy másfelet a játék, többet nem hosszabbított, maradt az 1-1.

A Barcelona 3-2-vel került a május végi döntőbe, ahol az Alavessel vagy a Celta Vigóval játszik. (0-0-ról indulnak szerdán Vitoriában.)

A fináléban biztosan nem lesz Sergi Roberto és Luis Suarez, ott lehet viszont a keddi meccset sárgás eltiltás miatt kihagyó Neymar.

Barca-Atletico viszont sokkal korábban lesz újra, február 26-án, a bajnokságban, azon mindenki játszhat. (Hacsak addig össze nem szednek pár lapot.)