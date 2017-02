Egyszerre ketten rúgtak gólt, megadták

A hondurasi bajnokságban minden megtörténhet, az egyszer biztos. Még az is, hogy az összes bíró elnézze, hogy a bajnoki rangadó utolsó pillanatában egy pályára rohanó szurkoló is gólt lőjön. Ezt is meg lehet adni.

A történet az Olimpia-Motagua rangadó utolsó percében, a hosszabbításban történt. Az Olimpia kétségbeesve harcolt az egyenlítő gólért. A ziccer is megvolt és Roger Rojas ballal szépen bombázott a felső léc alá. Közben a képen feltűnt egy félmeztelen drukker is, aki egy másik labdát vezetett fel, és közelről a kapuba gurított.

Az abszurd helyzetet tetézte, hogy a játékvezető semmi kivetnivalót nem talált az esetben, hiszen nyugodtan mutatott középre. Megadta a kétségtelenül szabálytalan gólt.

A videót elnézve az ember azt gondolná, hogy a bajnokságról, vagy kupagyőzelemről döntött volna a gól, de ez egy szimpla bajnoki volt, egy szimpla bajnokságban, annak is csak az ötödik fordulójában.