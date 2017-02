Két kihagyott ziccer után vezet a Hertha

Cikkünket később frissítjük a második félidő fontosabb történéseivel

A Német Kupa nyolcaddöntőjében a Hertha BSC az őt tavaly kiejtő Dortmund ellen játszik.

A Dortmund be is kezdett otthon, a berliniek pedig ahogy várni lehetett, ráálltak a kontrákra. Az első nagy helyzetüket is így alakították ki. Ibisevic támadta le a Sokratist, és el is vette tőle a labdát. Rá is vezette a kapusra, de a dortmundi védő visszaért, így a Hertha-csatár elrontotta a lövést. Aztán büntetőt reklámált.

Nem sokkal később a dortmundiak is két tökéletes helyzetet dolgoztak, előbb Aubameyang lépett ki, de Jarstein kapust is megverve a kapu mellé gurított. Majd fél perccel későb Weigl indította zseniálisan a csatárt, de Jarstein kapus védeni tudta a lövést.

A 26. percben szögletből veszélyeztetett a Hertha, Brooks fejelt először, de kísérletét bravúrral védte Bürki. Ibisevic került kihagyhatatlanna tűnő helyzetbe a kipattanónál, de két méterről a kapu fölé fejelt.

Egy perccel később viszont már nem hibázott a Hertha. Stark emelt be harminc méterről a 16-osra, ahol Kalou jó ütemben tette bele a lábát a beadásba (0-1).

A küzdelem a gól után még nagyobb lett, a Dortmund diktálta az iramot igazán jó támadásépítés nélkül, a Hertha pedig sokat szabálytalankodva próbálta meg lassítani Aubameyangékat. A játékvezető negyedóra alatt négy sárga lapott osztott ki.