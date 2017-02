Messi élete szabadja volt. Pedig be sem ment

Nem mennek rosszul mostanában a szabadrúgások Lionel Messinek, szombaton egy szerencsés lövéssel megdöntötte Ronald Koeman rekordját, így már egyedül a Barcelona legjobb szabadrúgáslövője.

Kedden az Atletico Madridnak is lőtt egy szabadot, ami élete legnagyobb szabadrúgásgólja lett volna, ha pár centivel lejjebb csattan a lécen, és befelé pattan.

Volt vagy 30 méter, egészen jobbról, ilyen pozícióból eddig nem is nagyon vállalta el az argentin. Nagyon közel járt a gólhoz, amekkora mázlija volt a hétvégén, akkora balszerencséje most. A meccs 1-1 lett, végül enélkül is továbbjutottak.