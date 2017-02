A világ legmázlistább büntetője is kevés volt Dárdaiéknak

Hiába játszott sorban másodszor döntetlent a Hertha Németország egyik legnehezebb helyszínén, idegenben a Dortmund ellen, a második iksz után kiestek a német kupa nyolcaddöntőjében, miután a BVB büntetőkkel legyőzte őket. Pedig a rendes játékidő első gólját a vendégek lőtték, de a második félidő elején a hazaiak nagyon gyorsan kiegyenlítettek.

Ha úgy vessük, már a 120 percnyi döntetlen is bravúr volt Dárdai Pál csapatától, az viszont, a tizenegyespárbaj viszont nem is alakulhatott volna rosszabbul számukra. Az öt rúgásból hármat elrontottak, nem is akárhogy: elsőre Fabian Lustenberger lőtte telibe a felső lécet, majd Vladimir Darida helyezett elég gyengén a bal alsó felé. Ötödikre pedig Salomon Kalou vétette el borzasztóan a kaput, nem is nagyon lehet érteni, mire gondolt az elefántcsontparti.

És még így is mázlijuk volt, a meccs már előbb is véget érhetett volna, Sanu Allagui lövésénél ugyanis óriási szerencse kellett a gólhoz. Roman Bürki jó irányba vetődött, bele is ért a labdába, de az szerencsétlenül, a kapu felé pördült róla tovább.

Ez is csak arra volt jó, hogy egy körrel tovább maradjon életben a büntetőpárbajban a Hertha. A Dortmund négyből három tizenegyest bevágott, Ousmane Dembélé, Pierre-Emerick Aubameyang és Gonzalo Castro nem hibáztak, csak Christian Pulisic.