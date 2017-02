500 millió dollár per hét: Katar és a futball-vb

A napokban derült ki, hogy Katar heti 500 millió dollárnak megfelelő összeget áldoz a 2022-es világbajnokságra, hogy minden rendben elkészüljön időre, és ne járjanak úgy, mint Brazília 2014-ben. A dél-amerikai országban az utolsó pillanatban készültek el a stadionokkal, amik azóta üresen és kihasználatlanul állnak.

Az arab ország pénzügyminisztere, Ali Shareef Al-Emadi azt is közölte, hogy azért ilyen magas az összeg, mert ebben benne van az vb miatt épülő utak, szállodák, repülőterek, metróvonalak költsége. A beruházások kilencven százalékáról amúgy már megkötötték a szerződéseket.

A dolog ott válik érdekessé, hogy tavaly a katari költségvetés hiánya 12 milliárd dollár volt, de a pénzügyminiszter leszögezte, hogy ennek ellenére biztosan nem fognak hozzányúlni a világbajnokság költségvetéséhez, továbbra is kiemelt projekt. A cél ugyanis, hogy a tornával minden rendben legyen, mert az eddigi legjobb házigazdák akarnak lenni.

Pedig Katarban több megszorítást is bevezettek az utóbbi időben. Az olajválság miatt az olajiparból több ezer embert kellett elbocsátani, valamint a múlt évben több állami beruházást is leállítottak, átalakítottak a minisztériumokat, és arra kérték a lakosságot, hogy költekezzenek az eddigieknél ésszerűbben.

A katari világbajnokságról már egy ideje lehet tudni, hogy a valaha volt legdrágább sportesemény lesz, dollárban számítva 200 milliárd környékén állhatnak meg a költségek, ezt a pénzügyminiszter is megerősítette. Bár azt hozzátette, ha csak a világbajnokság költségeit, magyarul kizárólag a stadionokat nézzük, akkor nem lenne ekkora az összeg.

Csak összehasonlításképp:

Az 2018 orosz futballvilágbajnokság költségei 10 milliárd dollár környékén lesznek

A brazilok 11 milliárd dollárt költöttek a világbajnokságukra

A korrupciós botrányokba keveredett szocsi téli olimpia 50 milliárd dollárba került

A katariak már a vb-rendezés jogát is gyanús körülmények között nyerték meg, de rengeteg kritikát kaptak amiatt is, hogy a stadionokon dolgozó olcsó külföldi munkaerő embertelen körülmények között él, nincs normális szállásuk, orvosi ellátást is alig kapnak. A FIFA ezek ellenére kitartott amellett, hogy Katarban legyen a vb, pedig emiatt a teljes futballnaptárt fel kell majd forgatni, ugyanis a nyári hőség miatt novemberben-decemberben lesz a torna.