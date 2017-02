A statisztikát látva, ki se fussunk a pályára

A Hertha BSC tizenegyesekkel esett ki a Német Kupából szerdán Dortmundban, a Bundesliga szombat esti rangadóján (18.30-tól) ismét idegenben, Gelsenkirchenben, a Schalke vendége lesz.

Dárdai Pál végig azt emelte ki a drámai kiesés után, hogy ugyanolyan bátorsággal és agresszivitással kell játszania csapatának, mint szerdán.

"Azt mondtam a játékosoknak, büszkeséggel kezeljék az eredményt, ne maradjon bennük rossz érzés. Tudom, nem könnyű feldolgozni, ami történt, ezért is engedtem el őket, kaptak egy szabadnapot, de nyilván jó lett volna még egyet aludni" - magyarázta a magyar edző.

A Schalke-meccsről kiemelte, hogy a szurkolóiknak nagyon fontos ez a találkozó, kicsit tudja forgatni a csapatot, de nem nagyon.

A berliniek 2004-ben nyertek utoljára Gelsenkirchenben, azóta nyolcszor kaptak ki, vagyis nem a legkedvesebb ellenfelüknél lépnek fel.

"Most, hogy már ismerem a statisztikát, nem is kell kimennünk a pályára" - viccelődött. Majd hozzátette, azért igyekszik kitalálni valamit, még ha nem is annyira erősek idegenben, mint szeretné.

A Schalke a hétközi kupameccset 4-1-re megnyerte, igaz a másodosztályú Sandhausen volt a riválisa, ami nem mérhető a dortmundi sztárcsapathoz.

A Hertha hatodik a Bundesligában, az öt vereséggel kezdő Schalke csak a tizenhamadik, de még áll az Európa Ligában.