Egy legenda hívását nem lehet visszautasítani

A Dinamo Kijev honlapján bemutatkozott Kádár Tamás, a magyar válogatott 26 éves balhátvédje.

Az Európa-bajnokság után nem sikerült váltania, a Lokomotiv Moszkva ugyan kitartóan érdeklődött iránta, de akkor a Lech Poznan nem engedte el. Pontosabban, nem tudtak megegyezni az árban. A Newcastle érdeklődése is felmerült, de semmi konkrétum nem derült ki.

A kijeviek most valószínűleg megadták a lengyelek által kért 2 millió eurót. Az üzlet a DVTK-nak is gyümölcsöző lehet, mert távozásakor szerződésbe foglalták, ha tovább értékesítik, a magyar klub is kap a vételárból.

Kádárt arról beszélt bemutatkozásakor, mekkora ösztönzést jelentett neki, hogy Szerhij Rebrov hívta.

"Nem egyszer beszéltünk, a csapatában akart látni, nincs ennél fontosabb"

- jelentette ki Kádár.

Fotó: cdynamo.kiev.ua

Rebrov abban a Dinamo Kijevben szerepelt, amelyik 1999-ben a négy közé jutott a Bajnokok Ligájában. Sevcsenko volt a csatártársa akkor is, amikor két évvel korábban átgázoltak a Barcelonán a Camp Nou-ban, és 4-0-ra verték Louis van Gaal csapatát. (Sevcsenkor triplája mellett az övé volt a negyedik találat.) Amikor elment Ukrajnából, a Tottenham és a West Ham játékosa volt.

Kádár kiemelte, hogy szeret a védelem közepén játszani, bár a Lechnél és a válogatottban is a védelem bal oldalán kapott helyet.

Kádárral együtt már öten (Nagy, Korhut, Bese, Lang) kerültek jobb klubhoz az Eb után, vagyis egyre inkább átértékelődik - Dzsudzsák Balázs szokott emiatt panaszkodni -, hogy nem kellettek Európában a magyar játékosok.