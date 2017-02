Egy pontra a kieséstől a Leicester City

Két helynyire, mindössze egyetlen pontra került a kiesőzónától a Premier League-ben a bajnok Leicester City, miután vasárnap a Manchester Unitedtől is kikapott 3-0-ra. A címvédő mérlege 2017-ben siralmas a PL-ben: idén nem találtak be, öt meccse nem tudnak gólt lőni, de kaptak 10-et. 15-ből egy pontot szereztek meg, azt is egy év eleji 0-0-val.

Az őszi Bajnokok Ligája-szezon végén jeleztük, hogy 10 kulcsfontosságú bajnoki jön Claudio Ranieri csapatának, de a várt helyrerázódás nem történt meg, sőt, rosszabb lett a helyzet, nem is kicsit. Ki kell mondani, amit már az edző és a játékosok is tudnak:

a bajnokcsapat a bentmaradásért küzd.

Első ránézésre mindez felfoghatatlan, pláne, ha a BL-tabellára is pillantunk, ahol a Leicester múlt ősszel csoportelsőként menetelt be a 16 közé. Első négy csoportmeccsét megnyerte, még gólt sem kapott, és már egy meccsel a vége előtt meglett a biztos továbbjutás, ráadásul első helyen. Ekkoriban mindenki abban bízott, hogy a BL leszívta a csapatot fizikailag, majd jönnek a téli hónapok, és február végére, mikor a Leicester a Sevillával nyolcaddöntőzik a Bajnokok Ligájában, visszaáll a rend, és megkapaszkodnak.

Ebből semmi nem lett, és már azt rebesgetik, hogy a csodamenedzser, Claudio Ranieri helye is bizonytalanná vált. Ahogy mindig, most is az edző felelhet a kudarcért, még akkor is, ha előtte a semmiből tette bajnokká a klubot, ami korábban liftező kiscsapatnak számított Angliában.

Mi vezetett a válsághoz?

Természetesen több helyen kell keresni az okokat, pontosabban keresni sem kell, mert a napnál világosabban látszanak a pontok, ahol baj van.

Motiváció nulla

Nem lehet nem észrevenni, hogy a keret a legkisebb hit és eltökéltség nélkül játszik. Ami valahol persze természetes, hiszen ők sem hülyék, tudják, hogy még egyszer a büdös életben nem lesznek bajnokok a Leicesterrel. A kiscsapatnak kifutott a hihetetlen eredmény tavaly, mikor mindenki ihletett formában játszott egy átmeneti szezonban, amikor a topklubok csak keresték magukat. Ilyen még egyszer nem lesz, ezt a játékosok is tudják, és ez meg is látszik az eredményeiken. Nem véletlen a BL-lel az ellentét, ott még akarnak bizonyítani, legtöbbjük sosem szerepelt európai kupában sem, a legnagyobb színtéren jobban odateszi magát.

Egyéni teljesítmények: súlyosan visszaestek

Egy konkrét példa számokkal: Rijad Mahrez, aki tavaly a keret legjobb támadójaként az Év Játékosa lett Angliában, a BL-ben négy gólt szerzett öt meccsen, miközben a bajnokságban 24 forduló után 3 találattal áll. De nem szép dolog kiemelni egy embert, pláne nem a legjobbon elverni a port: a Leicester összes csapatrésze szenved. Amit vasárnap a tavaly szinte hibátlan Morgan-Huth belső védőkettős művelt a balhátvédben 2016-ban remeklő osztrák Fuchsszal együtt, az a PL-ben megengedhetetlen.

De idevehetjük a kapust, Kasper Schmeichelt is. Amennyi bravúrja volt, olyan bizonytalanná vált, és ha hátulról nem jön a nagy mentés, egy kis- vagy középcsapat nem fog tudni teljesíteni. A United első gólja bravúrral védhető lett volna, az egy perc múlva kapott másodikat ki kellett volna rúgni. Schmeichel védelmében: sérült is volt, és a helyettese, az újonnan igazolt René Zieler sem tudott többet hozzátenni a bajnokságban.

Elhibázott erősítés

A Leicester a nyáron elköltött 90 millió eurót, de gyakorlatilag nem vett senki használhatót.

Zielert az imént említettük, de az Oroszországból érkezett Ahmed Musa és a portugál gólkirály, az algériai Slimani sem sokat tudott segíteni. Olyanokról meg, mint Onyinye Ndidi, Nampalys Mendy és Bartosz Kapustka, beszélnünk sem érdemes, pedig 33 millióba fájtak együtt: az első kettő 4-4 PL-meccsen játszott, a lengyel egyen sem.

Ranieri kifejezetten rosszul igazolt, pedig ránézésre Musa és Slimani ügyes. Csakhogy nem a Premier League-ből válogatott, talán biztosra kellett volna mennie, és Angliában korábban bizonyított, rutinos embereket szerződtetni, akik ismerik a közeget. A PL a leggyorsabb és legkeményebb, vagy inkább már legdurvább bajnokság a világon, itt a legjobbaknak is kell pár hónap, de akár egy év is, míg felveszik a ritmust. Ha egyáltalán sikerül: Slimani öt gólt tudott hozzáadni, Musa kettőt, ez édeskevés.

Maradtak a jóllakottak, kivétel a legfontosabb

A régiek közül a tavaly 24-gyel végzett Vardy vezet öt találattal, aki már kezdi is megkapni, hogy csak egy kifutott szezonja volt a tavalyi. És már látja ő is, Mahrez is, Ranieri is meg a klub is, talán mégiscsak jobb lett volna a sztárjaikat múlt nyáron pénzzé tenni, és rutinos, vagy épp fiatal, feltörekvő PL-menőkkel helyettesíteni őket. A Leicester City viszont csak egy kulcsjátékosát adta el, mint kezd kiderülni, épp a legfontosabbat, N'Golo Kantét, akit már mi is bemutattunk, és aki jelenleg a Chelsea-vel 9 pont előnnyel vezeti a Premier League-et. Ő bajnok lesz újra.

A labdaszerzőt egyáltalán nem sikerült pótolni, a helyén játszók mind kudarcot vallottak, pedig Ranieri már több embert is kipróbált a középpályán, mindhiába. Ha meg nincs labda, akkor Mahrez sem tud elkezdeni építeni, és marad a kilátástalanság.

Tényleg ki lehet rúgni Ranierit?

Olyannyira, hogy a múlt héten már elkezdtek az elképzelhetetlenről, Claudio Ranieri kirúgásáról pletykálni. A játékosok ugyanis megtörtek, a legjobb példa Schmeichel vasárnapi interjúja, a dán kapus kétségbeesetten, szemét lesütve nyilatkozott, és maga is elkezdett a kiesésről beszélni. Ami fel nem merülhetne egy bajnok, épp címvédő futballistában. Csakhogy állítólag a játékosok hite megingott Ranieriben, és nem sírnának utána, ha leváltanák. Ami jelenleg tényleg elkerülhetetlennek látszik, ha bent akarnak maradni. Ranieri nem meggyőzően, de állította, mindenki bízik mindenkiben, a futballistái benne, ő meg bennük, de ennek kívülről az ellenkezője igaz. Kedden a klub igyekezett megfékezni a találgatásokat, közleményt adott ki: "megingathatatlan a bizalom Ranieriben".

CLUB STATEMENT: #lcfc would like to make absolutely clear its unwavering support for Claudio Ranieri: https://t.co/N4fqYbMlfT pic.twitter.com/CENZOZgCDW — Leicester City (@LCFC) February 7, 2017

A kiesés pedig egyre jobban fenyeget. A Leicester mögött négy csapat van jelenleg a tabellán, mindegyik két ponton belül, az utolsó három kiesik. A Swansea-nak ugyanúgy 21, a Hullnak 20, a Crystal Palace-nek és a Sunderlandnek 19-19 pontja van. Ráadásul a Leicester előtt eggyel a 22 pontos Middlesborough áll, majd négypontos fórral a Bournemouth a 14., azaz tényleg eredmények kellenek, ha el akarnak távolodni a vörös zónától.

Ranierinek, hiába edző már majdnem 30 éve, a kiesés elleni szenvedésben nincs tapasztalata. Mindig topcsapatoknál dolgozott, csak egyszer került hasonló helyzetbe, az Atletico Madridnál, 2000-ben: őt kirúgták, mert a tabella végére sodródtak, majd másfél hónap múlva kiestek. Arról az Atletico Madridról sem gondolta senki, hogy megtörténhet vele, sztárok voltak a keretben, három évvel korábban még bajnokok lettek. Most valami hasonló a helyzet a Leicesternél.

A klubnak még van 14 meccse a megoldásra, Ranierinek sokkal kevesebb. A tulajdonos, amíg tényleg kieső helyen nem lesznek, valószínűleg nem lép. Nincs könnyű helyzetben, ugyanis a BL-ben még állnak, és csak február 22-én lépnek pályára legközelebb, míg a Sevilla elleni visszavágó csak március 15-én lesz: most rúgja ki a sikeredzőjét, pláne, ha a Sevilla ellen összejön a bravúr?

A válasz inkább igen, mint nem, a legnagyobb pénzgyár a Premier League, ott minden áron bent kell maradniuk.