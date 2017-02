Menetel a Manchester United

Manchester United-Watford

José Mourinho első négybe igyekvő együttese a magához képest erőn felül teljesítő Watfordot fogadta, a vendégek keretének erősségét tekintve a középmezőnyben elfoglalt hely is felér egy közepes csodával. A Manchester ettől függetlenül nem mehetett biztosra, mivel Walter Mazzari csapata az előző két bajnokiját megnyerte, a legutóbbi fordulóban idegenben verve az Arsenalt.

Az Old Traffordon viszont sok babér nem termett a vendégek számára, az United végig magabiztosan játszva, viszonylag simán begyűjtötte a három pontot. A hazaiak első gólját Juan Mata szerezte, aki egykor Mourinho kegyvesztettjének számított, mára viszont a portugál csapatának egyik legfontosabb játékosa lett.

A spanyol támadó-középpályás Martial passzát váltotta a gólra egy szépen felépített támadás végén a 32. percben.

Az ifjú francia január közepe óta először került bajnokin a kezdőbe, amit a gólpassza után a 60. percben egy góllal is meghálált.

A két találat között Pogba, illetve Ibrahimovic előtt is adódott néhány komolyabb helyzet, ám a watfordiak veterán kapusa, Heurelho Gomes nagy védésekkel életben tartotta csapatát.

Martiallal szemben azonban már ő is tehetetlen volt, a Manchester United győzelme pedig azt jelenti, hogy a csapat 16 bajnoki mérkőzés óta veretlen, és ezekből a találkozókból kilencet meg is nyert, így hátránya egyetlen pontra csökkent az ötödik helyen álló Manchester City mögött. Igaz, Pep Guardiola együttese egy meccsel kevesebbet játszott.

Liverpool-Tottenham

A Liverpool katasztrofális formában volt az utóbbi időben, a csapat az elmúlt öt bajnoki mérkőzésén mindössze egyetlen pontot szerzett, és ezzel visszacsúszott a táblázat negyedik helyére, ahol holtversenyben állt az ötödik Manchester Cityvel. A híresen türelmes angol sportsajtó már Klopp kirúgását pedzegette, valószínűleg minden alap nélkül, de az tény, hogy a német edzőre nagyon rá fért volna már egy győzelem. Csakhogy szombaton a második helyezett, és hozzájuk képest bombaformában repesztő Tottenham volt az ellenfél, ami nem túl sok jót sejtetett az utóbbi fordulókban a sereghajtóktól is rendre kikapó hazaiak számára.

A Liverpool leginkább abban bízhatott, hogy Sadio Mane immár teljesen kipihente az Afrika-kupa fáradalmait, márpedig Kloppék épp a szenegáli támadó hiányától szenvedtek a leginkább az utóbbi időszakban.

Hogy mit jelent Mane a Pool számára, az elég hamar kiderült, ugyanis a szenegáli a 16. percben megszerezte a vezetést a hazai csapatnak, majd két percre rá megduplázta az előnyt egy újabb góllal.

Egy:

Kettő:

A meccset a gólok után gyakorlatilag teljesen uralták a hazaiak, akiknek középpályásai és támadói folyamatosan nyomás alatt tartották a Tottenhamet, a vendégeknek már a labdakihozatal is komoly gondot jelentett.

A második félidőben aztán leginkább egymás rugdosásával foglalkoztak a csapatok, ebben a játékrészben 7 sárga lapot is kiosztott a játékvezető, szinte csoda, hogy végül nem volt kiállítás. Viszont játék se nagyon, így a Liverpool magabiztosan nyert, ami óriási lökést adhat a csapatnak a jelenlegi helyzetben. A Tottenham veresége egyben azt jelenti, hogy a Chelsea már úgy is a forduló nyertesének számít, hogy még nem is játszott. A Tottenham vereségével már biztos, hogy maradnak legalább 9 pontos előnnyel a tabella élén, ha pedig nyernek akkor 12 pontos, lényegében behozhatatlan előnyre tehetnek szert, már februárban.

Az Arsenal-Hull mérkőzésről itt olvashat, és tekintheti meg a gólokat.

Premier League, 25. forduló:

Manchester United-Watford 2-0 (1-0)

Middlesbrough-Everton 0-0

Stoke City-Crystal Palace 1-0 (0-0)

Sunderland-Southampton 0-4 (0-2)

West Ham United-West Bromwich Albion 2-2 (0-1)

Arsenal-Hull City 2-0 (1-0)

Liverpool-Tottenham Hotspur 2-0 (2-0)

vasárnap: Burnley-Chelsea 14.30

Swansea City-Leicester City 17.00

hétfő: Bournemouth-Manchester City 21.00