A Barca soron kívül igazolhat, de kit?

Aleix Vidal, a Barca cserejobbhátvédje durva sérüléssel dőlt ki a szezonra szombaton, így a keretben egy jobb-bek maradt, Sergi Roberto. Valójában ő sem az, hanem középső középpályásból hajtogatta jobbhátvédbe Luis Enrique edző, de ez most lényegtelen is, fontosabb, hogy a klub egy vészigazolással pótolhatja a kiesett Vidalt.

Szerződés nélküli futballistát bármikor lehet igazolni, és a spanyol szabályok értelmében ilyen esetben átigazolni is lehet, bármelyik spanyol klubtól. Előbbi az egyszerűbb, nézzük meg, milyen jobbhátvédek vannak most klub nélkül.

Aki egyből mindenkinek eszébe jutott, az Martin Caceres. Az uruguayi nyáron hagyta el a Juventust, és mivel február óta nem játszott meccset Achillesz-ínszakadás miatt, nem kapkodtak érte. Úgy volt, hogy januárban a török Trabzonsporba megy, de nem ment át az orvosin, majd a Premier League-es Southamptonnal, Sunderlanddel és Evertonnal is összehozták, de nem írt alá sehova. Caceres a 2008-09-es szezonban a Barca futballistája volt, még Guardiola igazolta, de keveset játszatta, és egy idény után kölcsönadta. Pozitív, hogy már ismeri a klubot, de lutri a fizikai állapota.

Maicon, az Inter, a Manchester City és a Roma volt jobbhátvédje már 35 éves, de klub nélkül van. Fél évre talán segíthetne, de vele is az a gond, mint Caceresszel, ki tudja, milyen formában van. Ő nyár óta nem játszott, akkor távozott legutóbbi klubjáról, a Romától.

A nevesebb szabad ügynök hátvédek ezzel nagyjából ki is merültek, a következőkért már fizetni kell, vagy kölcsön kell venni őket, Spanyolországból. A Sport.es és a Mundodeportivo.com javasolta őket a Barcelonának.

Douglas Pereirát két év padoztatás után nyáron adta kölcsön a Barcelona a Sporting Gijónnak, a legegyszerűbb lenne visszahozni. Nem kezdő Gijónban sem, talán nagyobb drámázás nélkül visszaendegnék, csakhogy a brazil sosem ütötte meg a Barca szintjét, így túl sokra nem mennének vele.

Antonio Rukavina 33 éves, a Villarrealban erősen mellőzik, két bajnokin játszott a szezonban. 37-szeres szerb válogatott, tapasztalt, de nem valószínű, hogy Barca-szint.

Jonny Castrót a Celtából állítólag már régen kinézte magának Luis Enrique, mikor ott volt vezetőedző pár éve. Alapember mostani csapatában, majdnem kivitték a tavalyi Eb-re is, és ő lőtte a győztes gólt a Real Madridnak a mostani kupasikerük első meccsén. Tehetséges, 22 éves srác, akiért keményen perkálni kéne, állítólag legalább 25 millió eurót.

Joao Cancelo nem Eb-győztes portugáliával, a torna után került be először a keretbe, míg a Valenciánál inkább csak csereként számítanak rá. Utóbbi most nem is rossz dolog, a csapat pocsék formában van, a bentmaradásért küzd.

Maicon és Caceres

Michel Macedót a Las Palmasból több újság is az első számú esélyesként említi a Barcába. 26 éves, brazil, de már öt éve Spanyolországban van. Az Almeriától vette meg nyáron a Las Palmas. Magas, erős védő, aki termetéből adódóan - 182 cm - középhátvédként is használható lenne, míg az eddig felsoroltak kivétel nélkül csak a szélen lehetnének jók. Túl sokat nem is kérhetnek érte, de az biztos, hogy 10 millió euró alatt nem juthatna hozzá a Barca.

Ki kell a Barcának? 5 Senki

3 Douglas

2 Macedo

1 Maicon

1 Jonny Castro

1 Joao Cancelo

0 Caceres

0 Rukavina

Természetesen előfordulhat az is, hogy a Barcánál úgy döntenek, nem vészigazolnak senkit, hanem kihúzzák a szezont.

Robert Fernandez általános igazgató és Luis Enrique még a héten dönt erről, a keddi, PSG elleni BL-meccs után tanácskoznak majd a teendőkről.

Azt mindenestre Luis Enrique hétfőn, a párizsi BL-sajtótájékoztatóján elismerte, hogy valóban fontolgatják egy új ember szerződtetését, de végső döntés egyelőre nincs.