46 futballistát fodrászhoz küldtek, Dzsudzsákot nem

Pórul jár, aki nem tartja be a szabályokat az Egyesült Arab Emirátusokban, és ezek alól a futballisták sem kivételek. Most negyvenhat, többségükben külföldi játékost, köztük a ghánai Asamoah Gyant kötelezték arra, hogy az iszlámnak megfelelő hajviseletet hordjanak. Dzsudzsák Balázs szerencsésen átsiklott ezen a kontrollon.

A helyi szövetség előbb egy figyelmeztető levelet küld a kluboknak, majd ha a renitensek nem mennek fodrászhoz, büntetésre, végül felfüggesztésre számíthatnak. Ezt a szabály először a szaúdiak vezették be 2012-ben, az Emirátusok most csatlakozott hozzájuk.

De azért ott is minden szentnek maga felé hajlik a keze. Itt van például a 2016-os ázsiai Év labdarúgója, Omar Abdulrahman, az ő hajviselete teljesen megfelel az iszlámnak.

