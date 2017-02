Luis Enrique és a Barcelona: ennyi volt

A Barcelona súlyos Bajnokok Ligája-veresége után a katalán sajtó rögtön megszellőztette, hogy a sikertelenség egyik oka, hogy Luis Enrique „elvesztette az öltözőt”, és a játékosok már nem hisznek benne. A szezon közben is jelentkeztek a problémák, és mostanra elég biztosnak tűnik, hogy a nyáron a Barcelonánál véget ér a Luis Enrique-korszak.

A Sport.es szerint a gond egyrészt az, hogy a futballisták is úgy vélik, az edző nem marad az idény után, pláne, hogy az utóbbi időben már a klub sem kommunikál egy esetleges szerződéshosszabbításról.

Másrészt a nagyobb nevek kiábrándultak, motiválatlanok, és ez már jóval a PSG-től kapott pofon előtt elkezdődött. Nem is hisznek benne, hogy Luis Enrique képes lenne a hátralévő időben felrázni a csapatot.

A PSG-től kapott négyes után minden eddiginél konkrétabban jött elő újra, hogy valami nincs rendben. A lefújás után Sergio Busquets adott elsőként interjút a spanyol TV3-nak, és arról beszélt, hogy az ellenfél meglepte őket, teljesen másra számítottak, a taktikájuk sem volt jó. Erre a nyilatkozatra nem sokkal később reagáltatni akarták az edzőt, aki azt mondta, nem érti, mire célzott a játékosa. Aztán felkapta a vizet, hogy nem tetszik neki az a hangnem, amit a riporter megengedett magának, mert amikor nyernek, nem beszélnek vele így.

Luis Enrique otthagyta a riportert, de itt még nem volt vége a hisztinek, mert a TV3 szerint közvetlenül ezután három ember rángatta el a helyszínről az edzőt, miközben azt kiabálta, hogy ne merészeljenek máskor így beszélni vele. Simán lehet, hogy ez csak a Luis Enrique elleni hangulatkeltés, de az interjú alatt láthatóan feszült volt a tréner.

Rengetegen kritizálták a vereség után azért is, hogy Ivan Rakitic helyett Andre Gomes kezdett, aki pocsék teljesítményt nyújtott, nem túlzás azt mondani: rajta ment el a meccs és a továbbjutás is. 0-4-et ugyanis még senki, soha nem fordított vissza az európai kupákban.

Megnyert mindent, miért menne el?

Amikor 2014-ben átvette a csapat irányítását, kétéves szerződést írt alá, ezt még egy évvel megtoldották a 2015-ös, Juventus elleni Bajnokok Ligája-győzelem után. A BL-siker mellett zsinórban kétszer megnyerte a bajnokságot és a kupát is, van még egy spanyol- és egy UEFA-szuperkupája plusz egy Klub-vb címe.

Valójában első két évében a hat legfontosabb trófeából ötöt behúzott, a tavalyi BL hiányzik.

Enrique szerződése az idén nyáron lejár, de semmi hír a hosszabbításról. Pedig Bartomeu elnök decemberben még biztos volt benne, hogy vele akarják folytatni, azt ígérte, hogy áprilistól megkezdik az egyeztetéseket.

Luis Enrique a szezon során többször hárított a témával kapcsolatban, sőt, az idény elején kijelentette, egyszerűen nem hajlandó foglalkozni ezzel a kérdéssel, majd ha a szezon végére érnek, akkor meghozza a döntést. A katalán sajtó annál inkább ráugrott a témára, és már szeptember elején megírta, hogy a klubnál nincs napirenden az edző szerződésének meghosszabbítása. Nem is tűnik úgy, hogy ez azóta változott volna.

Egyébként tavaly júliusban az edző annyit megemlített a lehetséges távozásáról, hogy akkor hagyja el a Barcelonát, ha úgy érzi, nincs már elég energiája, hogy megfelelően végezze a munkáját. „A szezon végén mérlegelni fogok, számba veszem majd, hogy hány címet nyertünk. Ha távozom, akkor az azért lesz, mert nincs elegendő erőm a munkához" - mondta akkor.

Arról, hogy mennyire felemészti a meló, idény közben is nyilatkozott, amit a Barcelona tévécsatornájának adott: „Biztos vagyok benne, hogy a világ legjobb csapatánál vagyok, amiben a világ legjobbjai játszanak, otthon is érzem magam, én és a családom is nagyon élvezzük az egészet. De nagyon felőrli ez a munka az embert, és ezt is figyelembe kell vennem, mielőtt a jövőről döntök."

Hasonlóról beszélt amúgy Pep Guardiola is, amikor négy év alatt megszerzett tizennégy címe után távozott a klubtól: „Egyszerű az ok, hogy távozok: négy év pont elég. Kimerültem, és újra fel kell töltődnöm, egy ilyen állás nagyon kimeríti az embert". Más kérdés, hogy

Luis Enrique megítélése a szurkolóknál sosem lesz olyan, mint Guardioláé.

Visszatérve az előző gondolatához: az sem biztos, hogy Luis Enrique olyan sok címet számolhat majd össze szezon után, sőt. A kupagyőzelem jó eséllyel meglesz, mert az Alávessel fognak döntőzni május végén, de a bajnokságban már egy fokkal nehezebb a helyzet. Csak egy pont a lemaradásuk a listavezető Real Madrid mögött, de a madridiak két meccsel kevesebbet játszottak. A Valenciához és a Celtához mennek, elméletileg mindkettőt be kell húzniuk, amivel hét pontra nőhet a különbség.

A Bajnokok Ligája tűnt a megszerezhető nagy trófeának. Keddig, azóta meg ott a legreménytelenebb a helyzet: 0-4, ugye, innen még senki nem jutott tovább.

A visszaesés és az edzőválság természetesen összefüggnek, okai több helyről adódnak össze. Nem elég mély a keret, Luis Enrique nyári igazolásai kettő kivételével becsődöltek, de Cillessen cserekapus és Denis Suarez sem váltotta még meg a világot. A vezetőedző sok megkérdőjelezhető döntést hozott, és már novemberben látszott, hogy a Barcelonának a sorozatterhelés gondot jelenthet, különösen akkor, ha Messi hiányzik, vagy leveszik a pályáról.

Ez most ki is jött kedd este, duplán. A PSG elleni meccsen Messi észrevehetetlen volt, az ellenfél tizenhatosán belül egyszer sem ért labdához, és Busquets is elismerte a vereség után, hogy fizikálisan jobb volt az ellenfél. Különösen utóbbi meglepő, a Barcát tíz éve erőből nem lehetett megverni, Guardiola óta különösen nem, és első két szezonjában Luis Enrique alatt is topfittek voltak.

Ki jöhet?

Ha Luis Enrique megy, akkor a mostani másodedző, Juan Carlos Unzué lehet az utód, legalábbis az edző őt nevezte meg, mint lehetséges örököst. Az egykori kapus a nyolcvanas években az Osasunában, a Barcelonában és a Sevillában is védett, majd visszavonulása után Frank Rijkaard stábjához kapusedzőként csatlakozott. Ez volt a feladata Pep Guardiola alatt is, majd rövid ideig vezetőedző volt Numanciánál és a Racing Santandernél. 2014-ben tért vissza a Barcelonához. Ahogy Guardiola után is a másodedző Tito Vilanova lett az utód, ez a hatalomátadás újra megtörténhetne idén nyáron.

Ki lesz a Barcelona következő edzője? 182 Xavi

111 Valaki más

90 Sampaoli

63 Koeman

45 Végül maradni fog

27 Unzué

Egy másik lehetséges jelölt, akiről egyre többet beszélnek, szintén a klub korábbi játékosa, Ronald Koeman. A jelenleg az angol Evertonnál edzősködő, ötvenhárom éves holland szakember a visszavonulása után már dolgozott a Barcelona edzői stábjában asszisztensként - még Van Gaal alatt - , aztán volt az Ajax, a Benfica, a PSV, a Feyenoord, az AZ Alkmaar és a Valencia vezetőedzője is, mielőtt Angliába került.

Két évig a Southamtponnál dolgozott, a szezon előtt került az Evertonhoz, ahol nagyon bejött, meg szeretnék tartani. De ha a Barca hívná, egyértelmű, mit felelne.

A Sevilla-edző Jorge Sampaolinak is lehet sansza a kispadra. Az argentin tavaly már a Chelsea-nél is képbe került, az idén a Sevillát sikerült szinten tartania Unai Emery távozása után, sőt, bevitte őket a Bajnokok Ligájában a tizenhat közé, és a Leicester City ellen ők az esélyesek.

A bajnokságban is jobb Emerynél, a Sevilla sokáig a Real legközelebbi üldözője volt, másodikak voltak a Barca előtt, és jelenleg is csak pár ponttal vannak lemaradva. Sampaoli a Sevilla előtt négy éven át a chilei válogatottat irányította, vb-re juttatta, Copa Americát nyert vele.

Akiről még nem beszélnek a paddal kapcsolatban, az Xavi, pedig ő azonnal befejezné játékoskarrierjét, ha hívnák. 37 évesen első edzői munkája lenne, ami kicsit meredeknek tűnik, de Guardiolának is csak egy év tapasztalata volt: mielőtt 2008-ban átvette a Barcelonát, az alsóbb osztályú Barca B-t vezette. Xavinál jobban senki nem ismeri a klubot és a jelenlegi keretet, az összes húzóemberrel együtt játszott, a 2015-ös triplázás után a csúcson távozott. Katarban focizgat még, de már inkább csak hobbiból, és valójában erre a hívásra vár.

Borítókép: Christian Hartmann / Reuters