Ibra szabadja átvánszorgott a gólvonalon

Az Európa Ligában érdekelt mind a 32 csapat pályára lépett csütörtök este. Egyik magyart sem láthattuk, Korhut Mihály (Beer Sheva) sérülése miatt hagyta ki a Besiktas elleni meccset, míg Nagy Dominik (Legia) a keretben sem került.

A legnagyobb érdeklődés a Manchester United és a St. Etienne meccsét övezte, hiszen az angoloknál Paul Pogba volt a kezdőben, míg a másik oldalon testvére, Florentin.

Az első félidőben Ibrahimovic szabadrúgásával került előnybe, a sorfalon változtatott irányt a labda, amelyik így becsapta a kapust, és egy francia védő is már csak a gólvonal mögött érte el a labdát. Negyedórával a vége előtt biztosította be a győzelmet - az ötösről passzolt a kapuba -, majd őt akadályozták a tizenhatoson belül, és a megítélt büntetőt magabiztosan lőtte a jobb alsóba.

Pogbának volt egy gólt érdemlő lövése, amikor lefordult ellenfeléről, ballal azonnal csavart 25 méterről, de centikkel a jobb kapufa mellé. A forduló legszebb találata lehetett volna, ha 30 centivel beljebb megy a labda. Ezenkívül volt még egy kapufája is egy beívelés után, fejesből.

A MU így háromgólos, kényelmes előnnyel utazhat, és a visszavágó formalitás. Az EL-győztes mehet a BL-be, rögtön a főtáblára, és nekik ez az út látszik könnyebbnek, mint a harmadik hely a bajnokságban.

A Tottenham elbukott Belgiumban - a Gent egyszer rúgott kapura a találatig -, a Zenit is, noha az oroszok jól szerepeltek, pedig ott mg nem megy a bajnokság. A Sahtaron sem látszott a meccshiány, idegenben nyert, így továbbra is őrzi 100 százalékos mérlegét, hetedik meccsét is megnyerte.

A Roma meg sem állt 4 gólig a Villarrealnál, Edin Dzeko is mesterhármast ért el: egyet jobbal, kettőt ballal lőtt.

Eredmények: