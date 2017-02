Egy titkos lista, mire készülnek Lipcsében

Két legutóbbi meccsét ugyan elveszítette az RB Leipzig, még így is 7 pont az előnye a Bundesliga harmadik helyét elfoglaló Frankfurttal szemben. Mivel kézzel fogható közelségben van a nemzetközi kupaszereplés, természetesen vannak erősítési tervei a keletnémet klubnak. Ezek még titkosak, de a Sport Bild megszerezte a listát.

A Herthából például szívesen elvinnék a jobb szélen védőként és szélsőként is egyaránt bevethető Mitch Weisert. Akire azt mondta Dárdai Pál, nagyon szeretné, ha minél gyorsabban visszatérne, mert akkor tavasszal eredményesebbek lehetnének.

A wolfsburgi Arnold vagy a Hoffenheim-középpályás Amiri is a kiszemeltek között van, de bennünket persze sokkal jobban érdekel, hogy két kapus a lipcseiek célkeresztjében áll. Az egyik Timo Horn, a másik Bernd Leno.

A leverkuseni Lenóról megemlítik, hogy az érdeklődés valójában már nem is újdonság, a neve korábban is felmerült már: 18 millióba kerülne. Ekkora összeget nem kellene fizetni a kölni Hornért is, de mint tudjuk, Lipcsében a pénz egyébként sem akadály.

A magyar válogatott kapusa, Gulácsi Péter jelenleg az RB kapusa, már korábban is felmerültek hasonló jellegű hírek, hogy a nagy célokhoz jobb kapusra van szükség.

Eddig jól sikerült függetlenítenie magát a pletykáktól - nyilván nem lehet könnyű feladat -, és az edzők bizalma sem ingott meg benne.

Ősszel pontokat hozott csapatának, Leverkusenben tizenegyest fogott, úgy érezte decemberi interjúnkban, hogy ötöt legalább köszönhetnek neki illetve a bravúrjainak. A két februári vereségnél sem voltak meccset befolyásoló hibái.