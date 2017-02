A párizsi pofontól még nem tért magához a Barca

A Barcelona 2-1-re legyőzte a Leganest a spanyol futballbajnokság 23. fordulójában. A katalán csapat érezhetően még nem tért magához a keddi, Paris Saint-Germain ellen elszenvedett 4-0-s vereség után. Szenvedett, körülményes volt és majdnem meglepetés lett a vége.

Már a 4. percben úgy nézett ki, hogy a Barcelona gyorsan feledtetni szeretné a hét közben lszenvedett BL-vereséget. Luis Suarez érdeme volt a helyzet, aki a bal oldalon harcolt meg a labdáért és beadását Lionel Messi pöccintette be közelről.

A Leganesnek egyetlen lehetősége volt, hogy a megszerzett labdákkal gyorsan lekontrázza a hazai védelmet. A 18. percben Nabil El Zhar járt legközelebb a vendéggólhoz, de Ter Stegen nagy bravúrral védett.

Akadt helyzete a Barcának is, de valahogy ott lógott a levegőben az, ami a 71. percben be is következett. Andre Gomestól vettél el a labdát és a középre adást Unai López lőtte be úgy, hogy az elmozduló Ter Stegen még bele tudott kapni, de menteni már nem.

Úgy nézett ki, hogy a párizsi pofontól még tényleg nem tér magához a katalán csapat, de aztán a 90. percben jött a megváltó. Neymar volt az. Büntetőt harcolt ki és a jogosan megítélt 11-est Messi vágta be. Az a Messi, akinek a PSG ellen nem volt tizenhatoson belüli labdaérintése, most két góljával segített behúzni ezt a roppant fontos és nagyon nehéz három pontot.

A végén még El Zhar bombája zúgott nem sokkal mellé, de az állás már nem változott. A Barcelona egy ponttal a Real Madrid mögött a második helyen áll a bajnokságban, igaz a madridiak kettővel kevesebbet játszottak.

FC Barcelona-Leganés 2-1 (1-0)

Celta Vigo-Osasuna 3-0 (1-0)

korábban:

Valencia-Athletic Bilbao 2-0 (2-0)

Real Sociedad-Villarreal 0-1 (0-0)

szombaton játszották:

Sevilla-Eibar 2-0 (1-0)

Sporting Gijón-Atlético Madrid 1-4 (0-0)

Real Madrid-Espanyol 2-0 (1-0)

Deportivo La Coruna-Alavés 0-1 (0-0)

pénteken játszották:

Granada-Real Betis 4-1 (3-0)

hétfőn játsszák:

Málaga-Las Palmas 20.45

1. Real Madrid 21 56-18 52 pont

2. Barcelona 23 63-19 51

3. Sevilla 23 46-28 49

4. Atlético Madrid 23 43-19 45

5. Real Sociedad 23 36-32 41

6. Villarreal 23 30-15 39

7. Eibar 23 36-31 35

8. Athletic Bilbao 23 28-28 35

9. Celta Vigo 22 36-36 33

10. Espanyol 23 30-31 32

11. Alavés 23 22-28 30

12. Las Palmas 22 31-33 28

13. Real Betis 22 22-35 24

14. Málaga 22 29-36 23

15. Valencia 22 31-40 23

16. Deportivo La Coruna 22 26-35 19

17. Leganés 23 16-39 18

18. Sporting Gijón 23 25-47 16

19. Granada CF 23 21-49 16

20. Osasuna 23 24-52 10