Messi gólöröme mutatja, mekkora a baj a Barcánál

Kínkeservesen verte meg a Nou Campban a 17. helyezett Leganést a Barcelona vasárnap a bajnokságban, azt a csapatot, ami a ligában legkevesebb, 15 gólt szerezte a meccsig. Messi és Luis Suarez is többet lőtt ennél egyedül, mégsem látszott, hogy kiesőjelölttel játszanának.

Ha nem megy be az argentin első helyzete a 4. percben - Suarez adta a gólpasszt -, valószínűleg még ennél is nagyobb szenvedés a vége, így a párezer fős település minicsapata csak egyenlíteni tudott. Pedig már a szünetben vezetnie kellett volna a helyzetei alapján, a hazaiak legjobbja a kapus Ter Stegen volt, több ziccert védett.

A Barca olyan se volt, mint kedden Párizsban, amikor 4-0-ra semmisítette meg a PSG, és ha csak egy kicsit kevésbé gyenge támadósorú ellenféllel kerül szembe vasárnap, most is vereség lett volna a vége. A győzelmet a 90. percben sikerült kiharcolni, amikor Neymar becselezte magát a tizenhatosra, és úgy befűzte a védőt, hogy az nem tudott nem szabálytalankodni vele.

A bíró befújta a büntetőt, Messi bevágta, majd jött a gólöröm: a nagy semmi. Hiába nyerte meg ugyanis az utolsó pillanatokban a mérkőzést, egyáltalán nem ünnepelt, a többiek odarohantak, de ő semmit nem csinált. Visszakocogott a kezdéshez, aztán lepörgették az öt perc hosszabbítást.

Annyira kínos győzelem volt ez, hogy Gerard Piqué, aki az egész meccset a padon töltötte, szintén els sem mosolyodott a büntető után, pedig hát ha valakit, őt nem kell biztatni a (kár)örömre. Most úgy reagált, mintha Messi kihagyta volna.

Piqué arca

Ő is, Messi is tudja, a Barcelona nagy bajban van, vasárnap is nulla volt a játékuk. A Rakitic-André Gomes-Rafinha középpálya a legpocsékabb volt, amit össze lehetett rakni. A horvát a szezon eleje óta keresi önmagát, kvázi értelmezhető megmozdulása nem volt a szezonban, nála csak egy gyengébb középpályásuk van, André Gomes.

Párizsban is ő volt a leggyengébb, ezúttal sem csinált semmit, ha ő pályán van, a középpálya hátra nem zár, előre nem nyit. Mintha ott sem lettek volna Rakitic-csel. rafinha meg nem az a kaliber, aki fel tudná őket húzni, szépen hozzájukszürkült, aztán 1-1-nél, miután ziccerbe cselezte magát, még jól el is önzőzte csapata legnagyobb helyzetét.

André Gomest meg is találta a közönség, amikor lecserélte Luis Enrique edző, kifütyülték. Őt és persze az edzőt is, aki annak ellenére, hogy a Barcának minden önbizalomcseppre szüksége lett volna Párizs után, cserecsapatot küldött pályára, pedig csak egy hét múlva kell újra pályára lépniük, azaz mindenki simán kipihenhette volna magát.

Fütyülték Luis Enriquét is, aki persze a lefújás után azt nyilatkozta, ő nem érti, miért találták meg a drukkerek André Gomest. Segítünk kicsit a múlt nyári, 35 millió eurós igazolás statjaival a szezonból: 31 meccs, 0 gól, 1 gólpassz. Bár ettől még játszhatna is használhatóan, de nem, nála nem ez a helyzet, a számok pontosan visszaadják a valóságot.