Ibra találkozott az emberrel, aki megváltoztatta a játékát

Instagramra posztolt Zlatan Ibrahimovic, a fotó egy régi főnökével készült, és a svéd azt írta alá: "Az ember, aki megváltoztatta a játékomat".

Nem szükséges a név, Fabio Capellót, a világ egyik leghíresebb futballedzőjét nem nehéz felismerni. Két évig dolgoztak együtt, a Juventusnál 2004 és 2006 között, és nyertek két Scudettót. (Amiket aztán később hivatalosan elvettek a klubtól.)

Capello korábban sokat mesélt a fiatal Ibrahimovicról, akit 22 évesen igazolt át az Ajaxtól, és még meglehetősen kiforratlan volt.

Kezdetben csak a kapu mögötti tornaterem ablakait rugdosta ki. 46-os lába volt, na meg nem kis felépítése. Fejelni sem tudott, de gyakorlatról gyakorlatra felfejlődött. Van Basten-dvd-ket nézettem vele.

Életrajzi könyvében Zlatan is beszélt a közös évekről, Capello volt az, aki megtanította kihasználni a helyzeteit.

The person who changed my game Fabio Capello IAmZlatan (@iamzlatanibrahimovic) által megosztott bejegyzés, 2017. Febr 20., 06:07 PST

"Kivitt a pályára egy rakat labdával, az volt a feladatom, hogy berúgjam a kapuba. Kapus nem volt, az üres kapura kellett rugdosnom."

Talán ennek is köszönheti, hogy érett éveire, pláne mára a világon senki nem használja ki nála jobban a ziccereit. A ManUnitednél már 24 gólt lőtt a szezonban 35 évesen, az utóbbi másfél évben annyiszor talált be, mint Messi vagy Cristiano Ronaldo. Legutóbbi meccsén is nagyon ügyes volt, átvétel nélkül, csak egyszer ért a labdához, győztes gól lett belőle.