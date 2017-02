Mourinho nem bízta a véletlenre, de ez érthetetlen

A Manchester United megnyerte az Európa Liga legjobb 16 csapata közé jutásért lejátszott második meccset is a francia St. Etienne ellen. Ezúttal 1-0 lett az angolok javára, így 4-0-val jutottak tovább.

Kicsit érthetetlen óvatossággal állt neki José Mournho ennek, a gyakorlatilag már Manchesterben megnyert párharcnak. A Zlatan Ibrahimovic mesterhármasával 3-0-s előnnyel St. Etienne-be utazó angolok kezdőjében ugyanis ott volt a négy legjobb, Ibrahimovic, Juan Mata, Mhitarjan és Paul Pogba is.

Aztán a 17. percben Mhitarjan szépen tette bele a lábát Mata beadásába, és máris négy lett a United előnye, majd nyolc perccel később a combját tapogatva le is bandukolt a pályáról.

Mourinho négy nap múlva első unitedes kupadöntőjét vívja majd, a Ligakupában a Southampton lesz majd az ellenfél. Nem tudni, Mhitarjan rendben lesz-e, de az valószínűleg nem izgatja, hogy másik három kulcsembere nem pihenhet túl sokat.

A második félidőben aztán tovább fogyott az MU, Eric Bailly a második sárga lapját is megkapta, így a következő kör első meccséről egészen biztosan lemarad. Amúgy ez volt a második 45 perc egyetlen fontos eseménye. Csak annyi érdekesség akadt még, hogy a lelátón is igazi sztárparádé volt, Sir Alex Ferguson mellett Sir Bobby Charltont is elrepítette magával United a francia városba.

A Manchester United tavaly november 6. óta lejátszott 25 tétmeccséből csak a Hull City elleni Ligakupa-meccset veszítette el. Mellette hat döntetlent ért el, és már a 18. meccsét nyerte meg. Ez azért egészen lenyűgöző sorozat.

Ami a többi szerdai meccset illet: a német Schalke idegenben harcolt ki háromgólos előnyt a görög PAOK-val szemben, és a második meccsen 1-1 lett, így német továbbjutás. A Fenerbahce 0-1-es hátrányból kezdte az orosz FK Krasznodar elleni találkozót, és újra nem tudott nyerni, 1-1 lett, a Krasznodar ment tovább.

A vendégeknél a volt ferencvárosi, az ecuadori Christian Ramírez kezdő volt, nagy helyzete is akadt.

A maradék 13 EL-találkozót csütörtökön játsszák majd.

Saint-Étienne (francia)–Manchester United (angol) 0–1 (Mhitarjan 16.)

Továbbjutott: a Manchester United, 4–0-val

Schalke 04 (német)–PAOK (görög) 1–1 (Schöpf 23., ill. Nasztaszics 25. – öngól)

Továbbjutott: a Schalke, 4–1-gyel

Fenerbache (török)–FK Krasznodar (orosz) 1–1 (Skrtel 41., ill. Szmolov 7.)

Továbbjutott: a Krasznodar, 2–1-gyel

csütörtökön játsszák:

Osmanlispor (török)-Olympiakosz (görög) 17.00 (0-0)

Besiktas (török) - Hapoel Beer-Sheva (izraeli) 19.00 (3-1)

AS Roma (olasz)-Villarreal (spanyol) 19.00 (4-0)

Zenit (orosz)-Anderlecht (belga) 19.00 (0-2)

Ajax Amsterdam (holland)-Legia Warszava (lengyel) 19.00 (0-0)

APOEL (ciprusi)-Athletic Bilbao (spanyol) 19.00 (2-3)

Olympique Lyon (francia)-AZ Alkmaar (holland) 21.05 (4-1)

Fiorentina (olasz)-Borussia Mönchengladbach (német) 21.05 (1-0)

Sparta Praha (cseh)-Rosztov (orosz) 21.05 (0-4)

Tottenham Hotspur (angol)-Gent (belga) 21.05 (0-1)

Sahtar Donyeck (ukrán)-Celta Vigo (spanyol) 21.05 (1-0)

FC Köbenhavn (dán)-Ludogorec (bolgár) 21.05 (2-1)

Genk (belga)-Astra (román) 21.05 (2-2)