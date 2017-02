A United lecsapott a Cityt szívató monacósra

Kapós lett Bernardo Silva, az AS Monaco támadó középpályása, aki káprázatosan játszott csapata Manchester City elleni BL-nyolcaddöntőjén. A Benficától érkezett játékosért már sorban állnak a klub, de könnyen lehet, hogy már el is dőlt a sorsa.

A Monaco elnöke korábban elismerte, hogy nagy klubok mutatnak komoly érdeklődést a futballista iránt. Állítólag a Chelsea 70 millió fontot sem sajnálna érte. A francia Le10Sport portál szerint azonban a José Mourinho csapata lehet a befutó.

A lap arról számolt be, hogy a United már megállapodott Jorge Mendesszel, a játékos ügynökével. Így Antoine Greizmann mellett Bernardo Silva is érkezhet nyáron az Old Traffordra.

A 22 éves Silva 2015 januárjában igazolt Monacóba. Ebben az idényben eddig 37 tétmeccsen 9 gólt rúgott és hét gólpasszt adott.