100 helyett 190 milliárdba kerül az új Puskás Stadion

A csütörtöki kormányinfón közölte Lázár János miniszterelnökséget vezető miniszter, hogy jövőre meg kell kezdeni az új Puskás Stadion építését, hogy az 2019-re el is készülhessen. Ezért a napokban a már lezárult közbeszerzési eljárás végeredményét is kihirdetik majd. Mintegy mellékesen azt is hozzátette, hogy a beruházás bruttó 190 milliárd forintba kerül majd.

Az összeg már csak azért is érdekes, mert legutóbb 2015-ben Fürjes Balázs, aki mostanra a Kiemelt Kormányzati Beruházások Központját vezeti, még arról beszélt , hogy visszafogottabb tervek készültek a stadionra, hogy tudják tartani a 100 milliárdos költségkeretet.

Hogy az azóta eltelt nagyjából másfél évben mitől nőtt majdnem kétszeresére a Puskásra szánt összeg, azt egyelőre nem tudni, de hasonló költségnövekedést tapasztalhatunk a nyári vizes vb és az olimpiai pályázat kapcsán is.

A 24.hu úgy tudja, hogy a Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja korábban 60-70 milliárdos plusz támogatást kért a kormánytól a projektre, ezt viszont a budapesti olimpia rendezéséről szóló népszavazási aláírásgyűjtés alatt elutasították, most viszont mégis megkaphatták.

A Puskás Stadionban a 2020-es Európa-bajnokságon három csoportmeccset és egy nyolcaddöntőt garantáltan rendeznek majd, de ennél több mérkőzés is lehet majd Budapesten. Ha Magyarország kijut a tornára, akkor két hazai meccse biztosan lesz a Puskásban.