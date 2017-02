Paul Scholes megmondja, hova menjen Rooney

Elég sok a bizonytalanság mostanában Wayne Rooney körül. Ha éppen egészséges, akkor is többnyire a kispadon kap helyet, de ha játszik, akkor sem mutatja a régebbi formáját. Könnyen lehet, hogy rövidesen elhagyja a Manchester Unitedet. Ennek kapcsán kérdezték Paul Scholest, a klub korábbi legendás játékosát.

Az egykori válogatott futballista a BT Sportnak elmondta, szerinte még korai lenne Rooney-t temetni, de tény, Rooney minden héten játszani szeretne, és a nélkülözés miatt könnyen lehet, hogy elszerződik.

Scholes elmondta, szerinte Rooney elsősorban a családja miatt nem fog Kínába szerződni, sokkal jobb lenne neki, ha az MLS-ben folytatná.

„Sajnálnám, ha elmenne, de ha így történik, akkor elsősorban a családja miatt fog Amerika mellett dönteni. Ott már Steven Gerrard vagy David Beckham is karriert tudott építeni. Sokkal jobbak az életkörülmények, egyszóval sokkal jobb választás lenne a Major Soccer League.”

Megszólalt az ügyben Michael Owen is. Az egykori liverpooli játékos szerint pedig éppen hogy Kína lenne a legjobb: „31 éves, még bőven van ideje játszani. Kínában most nagyon beindult az élet. Nem mellékesen még a Manchester United is tudna rajta egy csomó pénzt keresni.”

Rooney ebben az idényben 17 bajnokin lépett pályára, és két gólt rúgott. Átlagban 54 percet töltött a pályán, és 5 gólpasszt adott. 2005 óta csak a tavalyi idénye volt olyan, amikor 11 gólnál kevesebbet rúgott.