Decemberben még közük sem volt a Valenciához a Real-verő játékosoknak

Szerdán pótolta a december közepéről, a klubvilágbajnokság miatt elhalasztott meccsét a Real Madrid a Valencia ellen, a bő két hónapos halasztás pedig a lehető legjobban jött ki a Valencia számára.

Egyrészt azért, mert akkoriban nem állt túl jól a Valencia, a bajnokságban hétmeccses nyeretlenségi sorozatban voltak és csak három ponttal előzték a kieső helyen álló Sporting Gijónt. Azóta viszont kicsit javult a formájuk, ráadásul a télen még erősíteni is tudtak, mint kiderült, két kulcsemberrel.

Akkor érkezett ugyanis hozzájuk az olasz Simone Zaza és a Chilei Fabián Orellana, akik a győzelmet jelentő gólokat rúgták szerdán a Real Madrid ellen (a Valencia 2-1-re nyert). Ha az eredeti időpontban, december 17-én kell lejátszani a meccset, még egyikük sem lett volna a Valencia keretében.

A spanyoloknál ez egyébként teljesen szabályos, ha a halasztás közben van egy átigazolási időszak, akkor a pótláskor már lehet használni a közben megszerzett játékosokat, míg az NB I.-ben ugyanez nem lenne lehetséges.

Szerdai góljával egyébként Orellana történelmet is írt, a spanyol bajnokság első játékosa lett ugyanis, aki egy szezonon belül két különböző csapattal is gólt tudott szerezni egy másik klub, jelen esetben a Real Madrid ellen. A Celtától kölcsönvett chilei ráadásul harmadszor is lecsaphat, hiszen április 30-án még egyszer játszhat a Real ellen.