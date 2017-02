Nagyon hamar szétkaphatják a Monacót

Nagy meccset játszott a hét közben a Manchester City és a Monaco a Bajnokok Ligájában: a nyolcaddöntő első mérkőzésén az angolok nyertek 5-3-ra, de több monacósnak is kiemelkedő volt. A spanyol Marca szerint a Real Madrid érdeklődését két futballista is felkeltette.

Az egyik a tizennyolc éves Kylian Mbappe, aki be is talált a Manchester Citynek, és ezzel a BL történetének második legfiatalabb gólszerzője lett. A Monaco első csapatában már 2015-ben bemutatkozott, egyre többen hasonlítják Thierry Henryhoz.

Mbappe ebben az idényben tizennyolc bajnokin lépett pályára és ezeken nyolc gólt rámolt be, nemrég a Metz ellen 5-0-ra megnyert bajnokin mesterhármast vágott. A Marca szerint azért is aktivizálhatja magát a Real, mert nem akarnak lemaradni egy újabb fiatalabb tehetségről, mint Ousmane Dembele esetében, aki végül a Borussia Dortmundban kötött ki.

A másik monacós, akit a lap szerint kinézett a Real, a huszonkét éves portugál válogatott játékos, Bernardo Silva. Neki is voltak klassz megmozdulásai az 5-3-as, meccsen, az első félidőben például négy citys nem tudta elvenni tőle a labdát.

Őt amúgy már korábban is hírbe hozták a Reallal, de csütörtökön már arról is lehetett hallani, hogy a Manchester United és a Chelsea is vinné, és a klub elnöke is elismerte, hogy nagy klubok állnak érte sorba.

De a másik madridi BL-csapat, az Atlético is a Monacóból igazolhat. Ők állítólag a középpályás Thomas Lemarral erősíthetnek.

A Monacónak a BL-mellett a bajnokságban is nagyon megy, ők szerezték a legtöbb gólt a nagy európai bajnokságokban (eddig 76-ot rúgtak), és elég valószínűnek tűnik, hogy a szezon végén szétkapkodják majd a csapatot.