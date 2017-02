Olaszt olaszra cserél a Leicester City

Hiába a bajnoki cím tavaly, Claudio Ranierit kirúgta a Leicester City, mert 1 pontra vannak a kiesőhelytől, és idén még mindig nem lőttek gólt a Premier League-ben. A szerdai, sevillai 2-1-es vereség még biztató is a BL-visszavágóra, de ez sem mentette meg az edzőt, sőt, a kilátástalan játékukat látva inkább arra ösztönözhette a klubtulajt, hogy egy új emberrel biztosan lenne esély a továbbjutásra.

A hétvégi, Liverpool elleni hazai bajnokira Ranieri eddigi segítői, Craig Shakespeare and Mike Stowell veszi át a csapatot, majd a brit sajtó egybehangzó jóslata szerint érkezik Roberto Mancini.

2001-ben ő öt meccset játszott is a Leicesterben, mielőtt visszavonult, majd Angliában a Manchester Citynél csinált karriert, megnyerte a 2011-12-es bajnokságot, menedzserként.

Utána a Galatasarayt, majd ismét az Intert vette át, de egy szűk szezon és a következő előszezon után, múlt nyár végén kirúgták.

52 éves, a leicesteri munka ideális visszatérés lehetne neki a Premier League-be, kérdés, vállalja-e a kihívást, ugyanis eddig mindig topcsapatokat edzett. Az volt élete első klubja is edzőként, a Fiorentina, amivel az első harmadszezonjában, 2001 tavaszán - emiatt hagyta ott a Leicestert - még Olasz Kupát nyert, majd 2002 januárjában, amikor már kiesőhelyen voltak, lemondott, és az idény végén a Fiorentina kiesett. Súlyos anyagi gondjai voltak a klubnak, be is csődöltek, vagyis nem egyszerű kiesés volt.

Az angol hírek szerint a thaiföldi tulajdonos már felvette a kapcsolatot Mancinivel, döntés gyorsan várható. Ha nem vállalja, felmerülhet a nagy angliai beugró, Guus Hiddink neve, a fogadóirodáknál egy sor másik edzőre is lehet tenni, de Mancini egyértelmű favorit.