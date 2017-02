A futball megfojtja a tehetséget és a technikát

Cesc Fabregas az egyik legtehetségesebb középpályás, tavalyelőtt bajnok és asszisztkirály lett a Chelsea-vel, majd az előző szezonja Mourinhóval, és az edző kirúgása után a beugró Guus Hiddinkkel neki gyengébben, a klubnak viszont már pocsékul sikerült. Az új edző, Antonio Conte érkezésével aztán Fabregas kimaradt a csapatból, alig játszik, miközben remekül megy nekik, 8 ponttal vezetik a Premier League-et. Ebben az irányító középpályásnak többnyire az utolsó 10 percben jut szerep, amikor becserélik, vagy akkor sem.

Manapság nehezebb befutniuk a tehetségesebb játékosoknak.

Az én fizikai adottságaim nem a legjobbak, nem én vagyok a leggyorsabb, a legerősebb, a legrobbanékonyabb. Ma, ha nagyon erős vagy, vagy sokat tudsz futni, könnyebben boldogulsz - beszélt mellőzésének okáról a spanyol.

A középpályán most a magas, erős Nemanja Matic és az ügyes kis futógép, N'Golo Kanté játszik rendszeresen, Fabregasnak esélye sincs őket kiszorítani. A Premier League hajszáját és durvaságát jobban bírják, mint ő.

Aki folyamatosan követi a PL-t, ebben a szezonban vehette észre a leginkább, hogy szinte minden meccs ugyanolyan: a játékosok valami hihetetlen iramban futnak, de még az utolsó percben is ugyanúgy, mint az elsőben, észjáték szinte nincs is, ahogy esik, úgy próbálnak előre menni felváltva, hol az egyik, hol a másik csapat.

Nem szorul be senki, a labdabirtoklásban a gyengébb csapatok szemben sincsenek hátrányban a tabellán előrébb állóktól. Fabregas szerint nem probléma ez a trend, de riasztó, hogy a futballozni tudó, pengés gyerekek kezdenek teljesen eltűnni már a topcsapatokból is.

„A futball olyan olyan irányba megy, mint eddig soha. Napról napra kevesebb a tehetség és több az erő a pályán, összevissza futkosnak az emberek” - mondta erről Fabregas is.

Chelsea-Arsenal

A PL-edzők túlnyomó többségben arra esküsznek, hogy a négy védőjük elé rakni kell még két jól védekező középpályást, hogy ezt a hatos - a Chelsea-nél hetes - falat minél nehezebben lehessen áttörni. Jutassák el a labdát a támadósorhoz, az első három-négy emberhez, ők majd megoldják a góllövést: vagyis a fantázia csak legelöl számít, a pálya középső harmadában kizárólag rakkolás van.

A labdabirtokláson nincs hangsúly, ha elveszítik, a hatosfal majd gyorsan visszaszerzi.

Bő egy hete a Chelsea 3-1-re verte, igazából könnyedén lelépte az Arsenalt, a rangadón a középpályán egyik csapatban sem volt technikás irányító. Fabregas helyén, illetve a pálya közepén ők játszanak:

Chelsea: Kanté - Matic

Arsenal: Coquelin - Oxlade-Chamberlain - Iwobi

Tottenham: Wanyama - Dembelé

Liverpool: Wijnaldum - Henderson - Emre Can

A középpálya ezeknél a csapatoknál teljes mértékben a biztosításra és a labdaszerzésre szolgál, fantázia már csak egy sorral feljebb van, egy-egy irányítani is képes emberrel játszanak, aki a

Tottenhamnél Dele Alli

Liverpoolnál Coutinho

Arsenalnál Özil

Chelsea-nél Hazard

Mögöttük lenne Fabregas helye, csakhogy azt a helyet már elfoglalta egy robotolni is képes ember.

ManUnited-Liverpool

A ManUnited kicsit más, itt a középpályán és a csatársorban is három ember van, általában:

Pogba - Ander Herrera - Carrick előtt

Mhitarjan/Mata - Ibrahimovic - Rooney/Rashford játszik

Egyik középpályás sem az a nagy varázsló, de nem is az a klasszik labdaszerző: meg tudják oldani ügyesen, összeadva őket egészen technikás csapatot kap Mourinho.

Mondhatni, a fabregasos fantáziát több játékosból rakja össze, váltja ki.

Guardiola: Nem!

Angliában egy kivétel van a nagycsapatok között, a Pep Guardiola irányította Manchester City, ami hipertámadó középpályával áll fel a robotemberek helyett. Arra helyezi a hangsúlyt, hogy ha megvan a labda, próbálják is megtartani.

Nemrég így verték otthon a Swansea-t: a David Silva - Yaya Touré - De Bruyne trió előtt a Sané - Gabriel Jesus - Sterling hármas játszott. Azt gondolhatnánk, akkor biztos simán lelépték a kiesőjelöltet, pedig csak 2-1-re nyertek, véres verejtékkel.

ManCity-Tottenham

A City jó kezdés után visszaesett, voltak nagy zakóik, főleg az Evertontól kapott négyes fájhat. Hiába volt többet náluk a labda, az ellenfél labdaszerzése után négyszer átrohant az ügyes, de egyáltalán nem ütős középpályán. Az utóbbi hetekben viszont rendeződtek, a hétvégi fordulóban visszajöttek másodiknak, bár 8 ponttal így is le vannak maradva a bajnokságban a Chelsea-től.

Egyértelmű, hogy a mindig támadó Guardiola nem hajlandó beállni a trendbe, és túlbiztosítani a középpályát, megerősítve ezzel a védelmet.

Nem csinálta ezt a Bayernnél és nem csinálta ezt a Barcelonánál sem. Mindig játszani is képes középpályásokkal igyekezett felállni, a labdát megtartani.

Mindeközben Spanyolországban

A Barcában még mindig Iniesta és Busquets a két fix kezdő, őket egészíti ki egy rakkolni is képes ember, Rakitic, André Gomes vagy Mascherano, bár mostanában próbálkoztak már a fiatal, pengés Denis Suarezzel is.

A Real Madridnál Zidane szintén a fantáziában hisz, a BBC - Bale, Benzame, Cristiano Ronaldo - mögött a Fabregashoz hasonlító Kroos és Modric kezdenek, és kapnak maguk mellé egy robotot, Casemirót.

A spanyol topklubok játéka élvezetesebb is, mint az angoloké, és mivel az utóbbi három BL-t ők nyerték, eredményesebbnek is mondható.

A Bajnokok Ligájában az Arsenal a kiesés szélére sodródott a Bayern München elleni 1-5-tel, a City sincs biztonságban a Monaco ellen hazai pályán elért 5-3-mal. A Leicester City Sevillában szenvedett 2-1-es vereséget, de az ő céljuk most már a bentmaradás a PL-ben. A Tottenham már a csoportmeccseken elvérzett a BL-ben - a Monaco és a Leverkusen is megelőzte -, a Liverpool, a Chelsea és a ManUnited be sem jutott oda.