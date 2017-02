Ez egyik magyar kiharcolta, a másik rúgta volna a büntetőt

A Palermo egy utolsó percben kapott góllal bukta a három pontot vasárnap, a Sampdoria elleni bajnoki meccsen. Két magyar, Balogh Norbert és Sallai Roland főszereplésével zajló meccs 30. percben Balogh elleni szabálytalanság miatt fújták be a Palermo 11-esét.

Sallai úgy érezte, itt az idő, hogy megszerezze első olaszországi gólját és a labdát magához ragadva indult el a büntetőpont felé. Ekkor egy kisebb csetepaté alakult ki, mert a macedón Ilja Neszterovszki is szerette volna rúgni a büntetőt.

Végül a macedón állhatott a labda mögé, és be is rúgta. A kialakult vita miatt megszólalt a vezetőedző, és a csapatkapitány is. Mint később kiderült, a szakvezető Diego López utasította Sallait, hogy adja át a labdát.

"Én mondtam Sallainak, hogy ne vitatkozzon, engedje át a büntetőt. Amiatt viszont boldog vagyok, hogy magára akarta vállalni a felelősséget."

A csapattárs Andrea Rispoli pedig elmondta, minden csapatban megvannak a szabályok és azt Sallainak is tisztelni kell. Végül a 90. percben jött a Sampdoria egyenlítése, de ezt már magyarok a kispadról nézték, Sallait a 77., Baloghot a 83. percben lecserélték.