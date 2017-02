Ki az a hülye, aki 35 évesen Angliába igazol?

Zlatan Ibrahimovic 35 éves, és pont azt csinálja, amit öt vagy tíz éve. Első évében az angol bajnokságban hátán viszi a csapatát, szórja a gólokat, és most már trófeája is van. Pedig a szezon előtt sokan kételkedtek benne.

Elég hülyének kell ahhoz lenni, hogy valaki harmincöt évesen Angliába igazoljon, hacsak nincs meggyőződve arról, hogy márpedig neki menni fog.

Ezt azután mondta a United-edző José Mourinho, hogy Zlatan Ibrahimovic sokadjára húzta ki a csávából a csapatot: a harmincöt éves svéd csatár két gólt rúgott a Southamptonnak a Ligakupa-döntőben, a 87. percben ő fejelte a mindent eldöntő találatot, amivel 3-2 lett a meccs.

Ez volt José Mourinho első nagy címe a Manchester United edzőjeként, és Zlatan Ibrahimovic első igazán nagy sikere a klubnál, amióta ingyen leigazolták a PSG-től múlt nyáron.

Itt vagyok, az a különleges

A vasárnapi kupagyőzelem után adott interjúban a szintén nyáron érkezett Paul Pogba éppen arról beszélt a pályán a Sky Sportsnak, hogy Ibrát azért vásárolták meg, hogy meccseket nyerjen nekik. Erre Ibrahimovic gyorsan közbevágott:

Vásároltak?! Én ingyen jöttem, téged vettek!

- mondta a több mint 100 millió eurós rekordösszegért szerződtetett franciának és a nézőknek.

A svédnek akkora arca azért nem volt, hogy minden idők legjobb ingyenes igazolásának nevezze magát az MU történetében, inkább arról beszélt, hogy egyszerűen annyi történt, hogy José Mourinhóval jóban vannak, az edző felhívta, és már jött is, mert tudta, hogy jó helyen lesz.

A riporter kérdésére annyit megjegyzett, azért zajlik valami egészen különleges a Manchester Unitednél, mert ő odaigazolt.

Pedig sokan hurrogtak, amikor megtudták, hogy heti 200 ezer fontos fizetést adnak neki, és kételkedtek, hogy Zlatannak ennyi idősen is menni fog az angol bajnokságban, ahol korábban még nem futballozott.

Most, február végén, 38 tétmeccs és 26 gól után elég egyértelmű a helyzet. A Mirrornál össze is szedtek néhány statisztikát, hogy megmutassák, mennyit dob Ibrahimovic játéka a Uniteden:

egymaga 26 gólt szrzett az idényben, miközben a klub második legeredményesebb játékosa, Juan Mata 9 találatnál jár minden sorozatot figyelembe véve

Ibrahimovic a legidősebb játékos a Premier League történetében, aki egy szezonban legalább 15 bajnoki gólt szerzett

az előző szezon kezdete óta több gólt szerzett a Manchester Unitedben, mint bárki más a keretben, úgy, hogy ő az elősző szezonban nem is a Manchester Unitedben játszott (Martial a második, 24-gyel)

A klub korábbi játékosa, Gary Neville úgy foglalta össze, mit jelent Ibrahimovic idén a Manchester Unitednek, hogy elkezdett cantonázni Wayne Rooney kárára. „Zlatan a csapat új vezéregyénisége. Tudom, hogy Wayne Rooney vette át a trófeát vasárnap, de a pályán már Zlatan a vezér. Amikor annak idején Eric Cantona kisétált a pályára, látszott rajta, hogy imád az Old Traffordon futballozni, és sugárzott róla, hogy micsoda önbizalma van. Ibrahimovic ugyanilyen" - mondta Neville, aki pár évig együtt játszott Cantonával.

A francia legendának a Manchester United volt az utolsó klubja, igaz, ő pályafutása korábbi szakaszában igazolt oda, huszonhat éves volt, amikor a Leeds Unitedtől megvásárolták 1992-ben. Öt év alatt négyszer volt bajnok a Uniteddel, kétszer nyert FA-kupát, számtalan legendás gólt szerzett az Old Traffordon, és nem egy balhéja volt, mielőtt harmincévesen visszavonult a futballtól.

Közel húsz év után a klubnak most újra van egy Cantonája, akinek a nagyképűsége kiakasztó lehet, de legalább nem rúgja le azt dühében a nézőtérről, aki beszól neki. A vasárnapi interjúban a nagyképűségén már ő maga is csak nevetett, és kezd az egész jófejségbe átmenni.

Ugyanúgy, mint Cantona, Ibra alig fél év alatt meghódította a klubot, és közönségkedvenc lett.

Egyszemélyes műsor

A fenti statisztikák alapján is világos, hogy Ibrahimovic műsora viszi idén a hátán a Unitedet, bár ez az utóbbi hetekben volt talán a leglátványosabb:

2017. február 26.: Manchester United-Southampton (Ligakupa-döntő): 3-2 (két gól)

2017. február 22.: Blackburn-Manchester United (FA-kupa): 1-2 (győztes gól)

2017. február 16.: Manchester United-Saint-Étienne (Európa Liga) 3-0 (mesterhármas)

2017. február 11.: Manchester United-Watford (Premier League) 2-0 (gólpassz)

2017. február 5.: Leicester City-Manchester United (Premier League) 0-3 (második gól)

Ez négy különböző sorozat, amiben Ibra fontos gólokat szerzett, hangsúlyosan, hogy ezt a terhelést harmincöt évesen bírja.

A strapabírását amúgy az is jelzi, hogy az összes Premier League-játékosnál több tétmérkőzésen lépett pályára ebben a szezonban, ha az összes sorozatot nézzük: összesen harmincnyolc meccsen volt a pályán.

Már a PSG-ben is így nyomta végig az utóbbi idényeket, de a nyári felkészülés alatt mindenkinek leesett az álla az MU-nál, amikor megtudták, hogy saját személyi edzőt hozott magával, hogy karban tartsa magát. Mondjuk ennek ellenére az idény elején szóvá tette, hogy kevés az állóképességet fejlesztő gyakorlat Mourinho edzésein, és erre fogta, hogy nem megy olyan jól neki a játék az első hetekben.

Még novemberben is arról beszélt, hogy nem rúg elég gólt, ezután indult be igazán. De az is igaz, hogy voltak olyan meccsei, ahol nem kellett megizzadnia a gólszerzésért, ilyen volt a Saint-Étienne elleni tripla.

Lehet valami, ami miatt olyan különleges a fizikuma, hogy 28 éves szinten képes rugdosni a gólokat. Az biztos, hogy Zlatan egész karrierje alatt vigyázott magára, sosem lehetett hallani piás bulikról, kimaradásokról vele kapcsolatban. Ez valószínűleg nem lett volna még elég, viszont az, hogy a svéd hobbiból fekete öves taekvondós, sokat nyomhatott fizikuma megőrzésében. Egészen érdekesen mozog, ha az ember folyamatosan figyeli, láthatja, hogy nem olyan ruganyos, mint egy 28-30 éves, de a megindulása alig lassabb, mint fiatalabb korában. Ha pár lépést elég megtenni a labdáért, még mindig ő ér előbb oda.

A Manchester United egyik másik legendája, Ryan Giggs 40 éves koráig játszott, ő 30 éves korától kezdve jógázott, valószínűleg ezzel tudta meghosszabbítani a karrierjét, és lett 35 évesen a Premier League legjobb játékosa.

Szerinte az a legnehezebb abban, ha valaki a harmincas éveiben is profi szinten játszik, hogy elég egy-két rossz meccs, máris rásütik az emberre, hogy túl öreg, nem tudja az elvárt szintet hozni. Giggs azért is tartja elképesztőnek Ibra teljesítményét, mert hétről-hétre megmenti a csapatát, mégsem nyomja agyon ez a teher, az elvárás, hogy még mindig tőle várják a gólt.

Könyörögni azért nem fognak neki

Amikor Ibrahimovicot szezon előtt leigazolták a PSG-től ingyen, akkor egyéves szerződést kötöttek vele, de a szerződésben benne van az opció az egyéves hosszabbításra. Úgy egyeztek meg, hogy ez elsősorban a teljesítményétől függ majd, na meg nyilván Zlatantól.

„Sosem szoktam könyörögni egy játékosnak, hogy maradjon a klubnál vagy dolgozzon velem. De a United-szurkolók ettől még elmehetnek a házához, és ott tölthetik az éjszakát, ha erre van szükség, hogy maradásra bírják" - mondta Mourinho.

A Manchester United-edző megemlítette, hogy amikor az Internél dolgozott, elég nagy csalódásként élte meg, hogy Ibrahimovic a Barcelonához igazolt, de eszébe nem jutott, hogy keresztbe tegyen neki. Az a váltás amúgy nem is jött be annyira a svédnek, mert egyetlen idényt töltött a katalán klubnál. Nem jött ki Pep Guardiolával, állítólag hónapokon keresztül nem beszéltek egymással, így a Milanhoz távozott a szezon végén. (Mourinho meg BL-győztes lett az Interrel, Ibra nélkül is.)

A támadó ugyan a mostani szezon közben már szóba hozta, hogy szívesen leigázná az amerikai MLS-t is, de a mostani Ligakupa-győzelem után azért inkább arról beszélt, hogy a Manchester Unitednél még van dolga.

Azért jöttem ide, hogy nyerjek. Minél többet nyerek, annál elégedettebb vagyok. Bárhova is igazoltam, ott nyertem, ahogy megjósoltam. Azért igazoltam ide, hogy mindenkinek meg tudjam mutatni, képes vagyok rá, pedig az emberek azt mondták, nem fog sikerülni.

És ez nem csak egy nagyarcú nyilatkozat, hanem az igazság, tényleg ez történt vele: akárhova ment, ott mindig nyert. A svéd Malmötől került az Ajaxhoz, ahol két bajnoki címet gyűjtött be, majd jött az olasz Juventus, ahol kétszer volt bajnok, bár ezeket a címeket később elvették a klubtól. A következő állomás az Inter: háromszoros bajnok, ebből egyszer Mourinhóval.

A Barcelonánál is összejött neki a bajnoki cím, ahogy az UEFA és a spanyol szuperkupa is. A széria a Milannál folytatódott egy újabb Scudettóval, 2011-ben, aztán jött a PSG, ahol mind a négy PSG-s idénye alatt bajnokok voltak, halmozta a gólkirályi címeket, rekordokat döntött, és összejött még két kupa- és három ligakupa-győzelem.

Ezután következett a Manchester United, ahol az augusztusi Community Shield-győzelem után most meglett a Ligakupa is.

Összesen harminckét trófeánál jár pályafutása során.

2004 óta csak egy szezonban nem lett bajnok, a Milannal, 2012-ben. Ami továbbra is hiányzik, az a Bajnokok Ligája-győzelem, és bár a PSG-s évek alatt is arról beszélt, hogy nagyon meg akarja nyerni a legnagyobb címet a párizsiakkal, ez a mostani idényben biztosan nem jön össze, de az Európa Ligában még áll a csapat, a Rosztovval játszanak majd nyolcaddöntőt.

Mivel sok nagycsapat nem maradt a mezőnyben, még összejöhet az év végére egy nemzetközi kupa is. Ha meg marad még egy évet, akár arra a BL-címre is lehet kilátás. Bár hétfőn már azt is leszögezte, nem a BL-indulástól függ majd, hogy marad-e. Meglátja, hogyan érzi magát az idény végén, aztán eldönti, hogy mi legyen.