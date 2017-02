Liverpool-veréssel támadt fel a Leicester City

2017-ben először, 637 percnyi szünet után lőtt gólt az angol bajnok Leicester City, amikor a Liverpool-játékosok szerencsétlenkedése után Jamie Vardy két védő között kiugorva Simone Mignolet hálójába talált az első félidő közepén.

Nem sokkal később Daniel Drinkwater hatalmas bombájával ráadásul már 2-0 volt a meccs előtt kiesőhelyig zuhanó Leicester javára. Sőt, a hazaiak a második félidőben sem vettek vissza, a múlt héthez képest látványosan nagyot javuló Jamie Vardy fejesével így 3-0-ra húztak el.

A Liverpool erejéből csak szépítésre telt a végéig, Philippe Coutinho állította be a 3-1-es végeredményt. A Leicester City hat nyeretlen – és szerzett gól nélküli – bajnoki után győzött újra, és el is mozdult a kiesőzónából. A Liverpool továbbra sincs jó passzban, a legutóbbi hét bajnokijukból csak egyet tudtak megnyerni, igaz, még így is az ötödik helyen állnak.

Ranieri melletti szimpátiatüntetés lett a meccsből

A szurkolók molinókkal, maszkokkal köszönték meg a bajnoki cím után múlt héten kirúgott olasz edző, Claudio Ranieri munkáját. A helyére ideiglenesen beugró Craig Shakespeare viszont gyorsan feledtette a bajnoki csodát összehozó elődjét.

Azt, hogy kit neveznek majd ki véglegesen a Leicester élére, még nem tudni, de Shakespeare esélyei alighanem nagyot nőttek hétfőn.