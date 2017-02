A brexit miatt Neymar és Messi is lemaradhat a BL-döntőről

Aleksander Čeferin UEFA-elnök szerint a brexit az európai futballra is negatív hatással lehet. Ha a britek kilépnek az EU-ból, akkor Nagy-Britannába megnehezül a bejutás, előfordulhat, hogy néhány játékost kitiltanak. Messivel és Neymarral is előfordulhat ez.

„Ha a brexit megtörténik, minden megváltozik. De a futballt ezelőtt is játszották, és ezután is fogják. De most a szabad mozgással az Európai Unióban minden sokkal jobb" – nyilatkozta Čeferin a New York Times-nak.

Az UEFA-elnök a PSG-s Serge Aurier esetét hozta fel példának: a futballistát nem engedték be a britek novemberben, mert jogi eljárás alatt állt, két hónapos börtönbüntetés ellen fellebbezett.

Čeferin szerint most nehéz időszak jöhet, ha hivatalos ügyekre hivatkozva nem kapnak vízumot játékosok, az is felmerülhet, hogy nem kéne Nagy-Britanniában játszani a csapatoknak.

Idén a walesi Cardiffban lesz a Bajnokok Ligája-döntő, bár a Barcelonának alig van esélye eljutni addig, Čeferin felvetette, hogy Neymart és Lionel Messit azért nem engednék be a britek, mert éppen adócsalási perek folynak a futballisták ellen.

Az UEFA elnöke már most keresi a megoldást, a brit kormánnyal és Angol Futballszövetséggel is tárgyalásokat kezdeményez.

A brexit nemcsak a nemzetközi kupákat tehet nehézzé, de a Premier League is sokat bukhat miatta, erről ebben az elemzésünkben írtunk.