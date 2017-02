Nincs igazolás, nincs vezér, nincs B-terv

Feltámadt az angol bajnok, a Leicester City 3-1-re verte a Liverpoolt a Premier League 26. fordulójában. A vereség ismét felerősítette a Jürgen Klopp leváltását követelők hangját. A meccs után a közösségi oldalakat elárasztották az ilyen üzenetek.

Az egyik ilyen azt firtatja, amit már mi is megírtunk, a Liverpool képtelen jó eredményre a kiscsapatok ellen. A 'Pool ebben az idényben eddig csak 8 pontot vesztett a legjobb hathoz tartozó csapatok ellen (a korábbi cikkünkhöz képest például legyőzte a Tottenhamet), viszont a 7-20. ellen a tegnapi meccs után már 21 vesztett pontnál tart.

Egy másik hozzászóló szerint ez a vereség száz százalékban Klopp hibája: „Nincs igazolás, nincs vezéregyéniség, nincs B-terv." Mások szerint nagyon kínos volt a hétfő este, és visszatért a januári sokk, amikor a csapat a kilenc lejátszott meccséből csak egyet nyert meg és négyszer kikapott.

Tény, hogy a Liverpool nem játszott a legjobb formában a hétfő esti meccsen, de ehhez a Leicester váratlan feltámadása is kellett. Miközben a kirúgott Claudio Ranieri Rómában pihente ki a fáradalmakat.

A bajnok Leicester a statisztikák szerint 8 kilométerrel többet futott, mint a legutóbbi bajnokiján, a Swansea ellen. A sprintek száma is 120-szal több volt. Vagyis erőnlétben, és mozgásban is sokkal többet tettek hozzá, mint az előző meccsen. És akkor ott volt még a két gólt szerző James Vardy, aki az előző meccshez képest kétszer annyit lőtt kapura, a labdaérintéseinek száma 36-ról 86-ra nőtt, a meccsen nyújtott teljesítményének statisztikai értéke is a másfélszeresére nőtt a Swansea ellenihez képest.

Igazi értéke majd csak akkor lehet csak a Leicester sikerének, ha szombaton otthon a Hullt is elkapja. A Liverpoolra nehéz meccs vár, hiszen az éppen előtte álló Arsenal látogat majd az Anfieldre. Ha Klopp ezt a meccset is bukja, a KloppOut csoport tagjai még hangosabbak lesznek, ha viszont az idei eredményeit nézzük, az erősebbek ellen mindig egy jobban megy.