1-3-ról, 10 emberrel jött vissza a Real Madrid

A Barca 6-1-re nyert szerda este, így a Realon volt a sor a Las Palmas ellen, hogy visszaállítsa a két szuperklub közötti különbséget a bajnokság élén, és visszavegye az első helyet.

Nem sikerült, 3-3 lett a vége egy nagyon jó meccsen.

Pedig már a 8. percben vezetett a Madrid Isco góljával. A középpályás a leshatárról indult, valószínűleg nem volt az, szépen helyezett a hálóba.

Másfél perc múlva felelt a Las Palmas, Tana szépen befűzte Sergio Ramost, lefordult, belépett a tizenhatosra, és nagy gólt lőtt, 1-1.

A szünetig még betalált Morata is, de a bíró szerint lesről. Valószínűleg nem volt az. Ez már a második meg nem adott gólja volt, az elsőt még 0-0-nál lőtte, de az biztosan les volt.

A szünet után Bale agymenése változtatta meg a játékot: utánarúgott Jonathan Vierának, ami egyből pirosat érdemelt volna, de a bíró sárgát adott. A walesi viszont belement egy lökdösődésbe, ellenfele meglökte, ő sokkal nagyobbat lökött vissza, és ekkor a bíró már a pirosat emelte. Az 50. percben 10 emberre fogyott a Real Madrid.

Megérezte a sanszot a Las Palmas, remek akciót vezetett, aminek a végén Sergio Ramos vetődött, de kézzel blokkolta a lövést, büntető. Az imént főszereplő Jonathan végezte el, elég rosszul lőtte, Navas kapus lábáról ment be, 1-2.

A Real, amiben nem játszott a kezdő középpálya kétharmada, Casemiro és Modric, kitámadott, és a két kulcsember hiányában még könnyebben átjátszható lett.

Kevin Prince Boateng kapott nagy labdát, Navas kapus messzire kifutott, de a csatár elpöckölte mellette a labdát, majd az üres kapuba gurított, 1-3.

A Real padlóra került, ám még volt félóra, jöhetett a feltámadás. A Madrid el is kezdett támadni, Morata újra betalált, de a bíró újra lest látott. Biztos, hogy ezúttal tévedett, Cristiano Ronaldo ugyanis nem volt lesen az akciónál. Moratának három góljából kettő nem volt les, azaz ha a bíró adott valamit a Realnak vasárnap, azt most vissza is vette.

Zidane edző kapcsolt, azonnal lecserélte a teljesen lefrusztrált Moratát Benzemára.

A Las Palmas ekkor még fölényben játszott, az exrealos Jese kétszer, az exbarcás Halilovic is eldönthette volna a meccset a negyedik Las Palmas-góllal, de kihagyták a ziccereiket, így a Real visszatérése a meccsbe egyre valószínűbbé vált.

Mivel Benzema két borzasztó nagy ziccert is elhibázott, csak a 86. percben jött össze a szépítés, büntetőből. Beadásba ért bele egy védő kézzel, eléggé feleslegesen, egyértelmű tizenegyes volt. Cristiano Ronaldo állt oda, bevágta, 2-3.

A Las Palmas már a túlélésre játszott, és még a 90 perc lejárta előtt egyenlített is Ronaldo: szöglet után fejelt a kapuba, 3-3.

A hosszabbítás minden történés ellenére csak három perc volt, azt kihúzta a Las Palmas, így maradt az iksz egy elképesztő meccsen.

A Real nem tudta visszaelőzni a Barcát, csak egy pontra megközelíteni, de ha megnyeri elmaradt meccsét Vigóban a Celta ellen, két ponttal még vezetni fog. Áprilisban lesz még Real-Barca is.