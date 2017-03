Egy újabbat lépett a Chelsea a bajnoki cím felé

Magabiztos játékkal győzte le a Chelsea a West Ham United a Premier League 27. fordulójában. Eden Hazard nagyszerű akció végén szerzett vezetést, három passzal gyakorlatilag mattolták a teljes WHU-védelemet.

Aztán a második félidőben is fölényben játszott Antonio Conte csapata, egy szögletből növelték kettőre az előnyüket. Megint Hazard volt az egyik főszereplő, aki a gólpasszt adta, Diego Costa pedig pár lépésről térdelte be a labdát.

Küzdött a West Ham, komoly lehetősége is volt, de három lövés után sem sikerült a labdát a hálóba juttatni. És, amikor már a Chelsea-játékosok is elhitték, hogy simán húzzák be a meccset, egy labdaszerzés után Manuel Lanzini lépett ki és ő már nem hibázott.

Premier League, 27. forduló:

----------------------------

West Ham United-Chelsea 1-2 (0-1)

vasárnap játszották:

Sunderland-Manchester City 0-2 (0-1)

Tottenham Hotspur-Everton 3-2 (1-0)

szombaton játszották:

FC Liverpool-Arsenal 3-1 (2-0)

Leicester City-Hull City 3-1 (1-1)

Stoke City-Middlesbrough 2-0 (2-0)

Swansea City-Burnley 3-2 (1-1)

Watford-Southampton 3-4 (1-2)

West Bromwich Albion-Crystal Palace 0-2 (0-0)

Manchester United-Bournemouth 1-1 (1-1)

A tabella:

1. Chelsea 27 57-20 66 pont

2. Tottenham Hotspur 27 53-20 56

3. Manchester City 26 53-29 55

4. Liverpool 27 58-34 52

5. Arsenal 26 55-31 50

6. Manchester United 26 39-22 49

7. Everton 27 44-30 44

8. West Bromwich Albion 27 36-34 40

9. Stoke City 27 32-40 35

10. Southampton 26 32-34 33

11. West Ham United 27 36-46 33

12. Burnley 27 30-40 31

13. Watford 27 33-47 31

14. Bournemouth 27 37-52 27

15. Leicester City 27 30-45 27

16. Swansea City 27 35-59 27

17. Crystal Palace 27 35-46 25

18. Middlesbrough 27 19-30 22

19. Hull City 27 24-53 21

20. Sunderland 27 24-50 19