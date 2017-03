Szalai a Dortmund sztárja mellett a forduló csapatában

Szalai Ádám a négy fordulóval ezelőtti Mainz elleni duplája után most ismét bekerült a forduló válogatottjába.

Teljesítményét, ahogy akkor is, most is 2-esre értékelte a német Kicker, ennél csak két osztályzat jobb, a másfeles, valamint az egyes. Annyi a különbség, hogy most kezdő volt. (Az egész szezonban ez volt az első olyan meccs, amikor végig a pályán volt.)

A 29 éves magyar csatár előbb egy jobb oldali beívelésre érkezett tökéletesen, és a jobb felsőbe fejelt - ezzel lett 2-2 az Ingolstadt ellen -, majd a negyedik gólt lábbal szerezte egy szintén jobb oldali beadás után.

A Hoffenheim 5-2-re nyert, a negyedik helyen áll a tabellán, és a forduló legjobbjai közé bekerült még csapattársai közül Rudy is, ő a középpályára. A Bayernből a középpályás Thiago lett még a legjobb 11 tagja.

Szalai mellett a csatársor tagja még a dortmundi Aubameyang is, aki a 6-2-re végződött Dortmund-Leverkusen meccsen ugyancsak két gólig jutott.