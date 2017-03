Százezer aláírás a Barcelona ellen

Vannak, akik még most is nehezen dolgozzák fel a barcelonai 6-1-et, amellyel a katalánok történelmi fordítást hajtottak végre a Paris SG elleni, a kilátástalannak tűnő 0-4 után. Az egyik ilyen a Real Madrid-drukker, Luis Melendo Olmedo, aki egy hihetetlen vállalkozásba kezdett, petíciót indított a Barca győzelme ellen, és több, mint 100 ezer aláírást gyűjtött össze.

A petíció egyetlen kérdésből állt. Szerették volna a Barcelona-Paris SG meccs újrajátszását elérni.

A drukker szerint Deniz Aytekin olyan, a mérkőzést befolyásoló hibákat vétett, amely miatt fontos lenne a verdiktet elfogadni. És ezzel egyetértők száma vasárnapra meghaladta a hat számjegyűt.

A madridi szurkoló kétségbe vonta a bíró alkalmasságát és rámutatott levelében arra, hogy számos olyan hibát vétett, amellyel a Barcelonát segítette

Ettől persze nyilván nem lesz a meccsnek újrajátszása és az is érdekes, hogy éppen egy Real Madrid-drukker állt elő ezzel. De azt is gyorsan meg kell jegyezni, a német bíró egy ideig nem fog UEFA-meccset vezetni.

Az ügyben Gianni Infantino, a FIFA elnöke is megszólalt. Bár semmi komolyat nem mondott és véleményt sem akart formálni a szerdai meccsről, de azért azt kimondta, hogy fontos lenne ilyen meccseken is bevezetni a videóbírót, amely a komolyabb hibákat képes kiszűrni.

Akad olyan is, aki annyira nem bánja, hogy így alakultak a meccsek. Volt egy fogadó, aki egy nagyon bátrat húzott, és megjátszotta, hogy a Dortmund 4-0-ra veri a Benficát, a Barca pedig 6-1-re a PSG-t. És így is lett. 20 eurót kockáztatott, majdnem 16 ezret nyert.

Dortmund to win 4-0 *

Barcelona to win 6-1 *

€20 Staked. €15,993.60 Returned. *



What a bet this was. *** pic.twitter.com/g1SQlhubyL