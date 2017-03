Mourinho hisztije után bezáratták a rosztovi stadiont

A Manchester United a múlt héten játszott Európa Liga-nyolcaddöntőt az orosz Rosztov otthonában, és a körülmények miatt eléggé kiakadt José Mourinho edző. A rosztovi gyepet ugyanis rendesen megviselte az orosz tél, és a pálya inkább hasonlított egy libalegelőre.

"Nehéz elhinni, hogy meccset fogunk játszani ezen a pályán, már ha egyáltalán annak lehet nevezni" - méltatlankodott a portugál tréner az edző a mérkőzés előtt, amely 1-1-es döntetlennel zárult.

Az MTI híre szerint a lévő gyep miatt most be is zárták a stadiont, és a szerdai határozat értelmében a Rosztovnak máshol kell megrendeznie hazai mérkőzéseit.

A város 2018-as világbajnoki találkozóit nem az Olimp-2 stadionban rendezik majd, hanem a jelenleg épülő Rosztov Arénában.