A frissen honosított Vinícius is bekerült a válogatott szűk keretébe

Berndt Storck szövetségi kapitány kihirdette szűkített, 23 fős keretét a magyar labdarúgó-válogatott Portugália elleni, világbajnoki selejtezőjére.

A Videoton frissen honosított, brazil születésű középhátvédje, Vinícius Paulo mellett további három újonc is helyett kapott a portugálok ellen készülő keretben. Eppel Márton a Honvédtól, Holman Dávid a gyengélkedő Debrecenből, míg Adorján Krisztián az olasz másodosztályú Novarrából harcolta ki, hogy részt vehessen a felkészülésen, aminek során aztán sikerült meggyőzniük a kapitányt. Emellett Adorján szűk keretbe való bekerülésében Németh Krisztián betegségének is döntő szerepe volt.

Berndt Storck az MTI beszámolója szerint a kerethirdetéskor így nyilatkozott:

"Az új kerettagok kitűnő benyomást tettek rám, így velünk utaznak Portugáliába. Viszont azoknak is köszönöm az egész heti kemény munkát, akik ezúttal végül nem kerültek be a Portugáliába utazó keretbe. Úgy vélem, a tapasztaltabb és a fiatal játékosok kitűnő egyveleget alkotnak a csapatban. Utóbbiak sorát vasárnaptól Sallai Roland és Kalmár Zsolt is gyarapítja majd"

A magyar válogatott négy fordulót követően 7 ponttal a csoport harmadik helyén áll, az eddig hibátlan, 12 pontos svájci, és az egy vereség mellett három győzelmet szerző, 9 pontos portugál együttes mögött.

Egy győzelemmel válogatottunk a pótselejtezőt jelentő második helyre lépne előre, míg egy vereséggel ötpontos hátrányba kerülnénk Portugáliával szemben.

A magyar válogatott kerete:

kapusok: Dibusz Dénes (Ferencváros), Gulácsi Péter (RB Leipzig), Megyeri Balázs (Greuther Fürth)

védők: Bese Barnabás (Le Havre), Fiola Attila (Videoton FC), Hangya Szilveszter (Vasas), Kádár Tamás (Dinamo Kijev), Korhut Mihály (Hapoel Beer-Seva), Lang Ádám (Dijon), Pintér Ádám (Greuther Fürth), Vinícius Paulo (Videoton FC)

középpályások: Gera Zoltán (Ferencváros), Holman Dávid (DVSC), Kalmár Zsolt (Bröndby IF), Lovrencsics Gergő (Ferencváros), Nagy Ádám (Bologna)

támadók: Adorján Krisztián (Novara), Dzsudzsák Balázs (al-Vahda), Gyurcsó Ádám (Pogon Szczecin), Eppel Márton (Budapest Honvéd), Priskin Tamás (Slovan Bratislava), Sallai Roland (Palermo), Szalai Ádám (Hoffenheim)