Arsene Wenger eldöntötte, hogy megy vagy marad

Arsene Wenger "nagyon hamarosan" be fogja jelenteni, hogy miként döntött szezon végén lejáró szerződése meghosszabbításáról. A kérdés nem csak a francia edzőnek okoz dilemmát, az Arsenal szurkolói is megosztottak a kérdésben. Ami igen sajátos és látványos módon mutatkozott meg a West Bromwich Albion elleni idegenbeli mérkőzésen, ahol két repülő is kőrözött a pálya felett, az egyik olyan feliratot húzott maga után, ami távozásra, a másik pedig olyat, ami maradásra biztatta az edzőt.

Az utóbbi öt bajnokiján immár negyedik vereségét elszenvedő, és ezzel a BL-indulást jelentő helyekért folytatott harcban aggasztó helyzetbe kerülő londoni csapatnál egyre nagyobb nyomás helyeződik az élete legnehezebb időszakát élő edzőre.

Amióta Arsene Wenger vezeti a csapatot – azaz 1996 óta –, nem fordult elő, hogy az Arsenal ne végzett volna az első négyben.

"Tudom, mit fogok tenni, és hamarosan önök is megtudják" – nyilatkozta az edző a meccs után, majd így folytatta – "Ma nem ez a legfontosabb. Egy olyan sosem látott rossz sorozatban vagyunk, amilyet még nem tapasztaltunk az elmúlt 20 évben."

Sorra veszítjük a meccseket, ez jelenleg sokkal fontosabb kérdés, mint a jövőm.

Mint ismeretes, Wenger szerződése az idény végén lejár, ám a tulajdonosok már felajánlották neki, hogy két évvel meghosszabbítják. Alan Shearer, volt válogatott legenda és jelenlegi televíziós szakértő szerint Wenger szavakiól az olvasható ki, hogy távozni fog.

"Nekem ebből az jön le, hogy menni fog. Egy megtört ember benyomását keltette" – mondta a volt csatár.

"A médiában rengeteg találgatás jelent meg, a szakértők véleményét is hallottuk, a játékosai azonban eddig nem mondták el a véleményüket. A mai meccsen mutatott játékukkal viszont kifejezték az akaratukat. A ma, és az előző meccseken mutatott teljesítményük alapján nem szeretnék, ha folytatná. Nem küzdöttek szívből, nem volt bennük elszántság, sem céltudatosság. Szerintem Alexis Sanchezt leszámítva mindenki más szégyelnivalóan játszott.

A francia edző természetesen még nem adta nyíltan fel a harcot, bár a győztes útra való visszatérésről szőtt tervekről szólva csak a szokásos közhelyekig jutott.

"Sosem történt még velünk ilyesmi, hatalmas problémákkal állunk szemben. Borzasztó nehéz lesz, de újra össze kell szednünk magunkat, és megtalálnunk magunkban az erőt, hogy változtassunk a dolgokon. Az előttünk álló meccsekre kell koncentrálnunk, mert sok fontos és nehéz mérkőzés vár ránk a közeljövőben."

Az Arsenalt ráadásul a vereség mellett két sérülés is sújtotta a WBA elleni szombati találkozón. Petr Cech az első félidőben, míg Alexis Sanchez a másodikban kényszerült akaratán kívül elhagyni a pályát, a cseh kapusnak a combja, míg a chilei szélsőnek a bokája sérült meg. Sanchez bokájának valószínűleg nem tett jót az első félidő végén elszenvedett brutális becsúszás sem, ami máshol vélhetően piros lapot ért volna, ám Angliában csak sárga járt érte.