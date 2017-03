Őrület a Barca–Valencián: 17 perc alatt 4 gól

A Barcelona 4-2-re legyőzte az egy félidőt emberhátrányban játszó Valenciát a spanyol bajnokság 28. fordulójában.

A Barcelonának elvileg simán le kellett volna győznie a spanyol bajnokság 14. helyezettjét, de a Valencia az első félidőben tartotta a lépést Lionel Messiékkel.

A vezetést is a vendég csapat szerezte meg, a 29. percben egy szöglet után Mangala fejelt könnyedén kapuba.

Az egyenlítő gólt a 35. percben Luis Suárez szerezte. A Barca-csatár nagyon okosan, bedobásnál fordult le a bal oldalon, két ütemmel gyorsabb reakciójának köszönhetően került a védők mögé, majd lazán a hosszú alsóba gurított.

A 44. percben Mangala Suárez lerántásáért és mezhúzásért megkapta második sárga lapját, a Barca pedig tizenegyest rúghatott. A büntetőt Messi lőtte be határozottan.

A vezetésnek sokáig nem örülhetett a Barcelona, mert a középkezdés után a Valencia egyből lefutotta a hazai csapat védelmét, remek kiugratás után végül Munir gurított kapuba (2-2).

A második félidőben a tízemberes Valencia nem tudta sokáig tartani az eredményt. Egy szöglet után nem tudott felszabadítani a vendég csapat, a labda visszakerült Messihez, aki éles szögből kapuba is vágta. Ezzel a találattal ő lett a spanyol bajnokság egyetlen olyan játékosa, aki nyolc szezonon át legalább 40-40 gólt szerzett.

A Valencia azért a gól után is veszélyes maradt, egy-egy kontrával próbálkozott. Az 56. percben Munir sprintelt le mindenkit, de a kapu elé kerülve bizonytalanná vált, leszerelték.

A Barca folyamatosan nyomás alatt tartotta ellenfelét, de egymás után hagyta ki a helyzeteket. Suárez hibázott el egy ziccert, majd Neymar tekert szabadrúgásból kapufára.

A 88. percben azonban a Barca neki köszönhette a gólt, még ha nem is ő szerezte. A bal szélen vert meg két védőt, majd az alapvonal mellett be is vitte a labdát. A belőtt passzára Andre Gomes érkezett jó ütemben, és beállította a 4-2-es végeredményt.

A győzelmével a Barcelona maradt a spanyol bajnokság második helyén. A Real Madridnak úgy van két pont előnye, hogy eggyel kevesebb meccset játszott.

Primera División, 28. forduló: