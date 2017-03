Háborúban állnak Messiék az argentin sajtóval

Az argentin labdarúgó-válogatott tagjai tartják magukat korábbi elhatározásukhoz, és nem nyilatkoznak a sajtónak, írta az MTI.

A világbajnoki selejtezőkre hazatérők - köztük a manchesteri különítmény, Sergio Agüero, Nicolas Otamendi, Marcos Rojo és Sergio Romero - nem álltak szóba újságírókkal hétfőn.

A válogatott futballisták november közepén, a kolumbiaiak elleni 3-0-s győzelem után döntötték el, hogy meghatározatlan ideig nem állnak a sajtó rendelkezésére, tiltakozásul amiatt, hogy az egyik argentin rádió marihuána-fogyasztással vádolta meg Ezequiel Lavezzit.

"Eddig is sok támadás ért bennünket, sok tiszteletlenségben volt részünk, a Pochóval szemben megfogalmazott vád azonban nagyon komoly. Tisztában vagyunk azzal, hogy önök közül nem mindenki megy bele ebbe a játékba, nem mindenki tiszteletlen. Lehet minket bírálni, ha kikapunk, ha nem játszunk jól, de ez már személyes ügy. Ha most nem mondjuk azt, hogy állj, akkor soha" - közölte akkor Lionel Messi a sajtóteremben, ahol csapattársai is valamennyien felsorakoztak mellette.

Messit és barcelonai csapattársát, Javier Mascheranót keddre várják a Buenos Aires-i repülőtérre, ahol már a kifutópálya mellől kocsival szállítják őket a csapat szállására, a fővároshoz közeli edzőközpontba.

Az argentinok - akik 12 fordulót követően csak az ötödik helyen állnak a tízcsapatos dél-amerikai selejtezőben - csütörtökön a chileieket fogadják a River Plate stadionjában, ahol nagyon fontos lenne számukra a győzelem.

A Copa America-győztes chileiek, illetve az ecuadoriak egy ponttal előzik meg őket, míg az első két helyen a brazilok és az uruguayiak állnak. Közvetlen vb-részvételt az első négy hely ér, az ötödik pótselejtezőt vív.

A chileiek elleni találkozó után öt nappal az argentinok La Pazba utaznak, ahol 2005 óta nem tudtak mérkőzést nyerni a bolíviaiak ellen.

Az állás 12 forduló után: